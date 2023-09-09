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摩洛哥百年強震釀逾600死…救援道路遭破壞 聯合國宣布提供援助
摩洛哥8日深夜發生芮氏規模6.8強震，震源深度不到20公里，是該區域超過120年來最強地震，CNN報導指，死亡人數已上升至632人，另有329人受傷。
根據CNN不斷更新，摩洛哥國營電視台Al Aoula稍早表示，摩洛哥輸血和血液學中心呼籲民眾捐血，以幫助有需要的受害者。
此外，摩洛哥救援行動已展開，但救援團隊要抵達地震最嚴重地區很困難，因為附近道路遭到破壞和堵塞。
Al Aoula援引內政部消息指出，地震死亡人數來到632人，另有329人受傷，其中51名傷者命危。
聯合國9日宣布，已準備好向該國政府提供援助，法國也表示聲援。
美國地質調查所稍早指出，地震發生在摩洛哥當地時間8日深夜11時後不久，震央位在西南城市馬拉喀什西南方72公里的高阿特拉斯山（High Atlas）區域，震源深度僅18.5公里，屬於淺層地震。
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