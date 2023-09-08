中俄首腦缺席G20 美印主導有何看點？

美國總統拜登週四（9月7日）啟程前往印度參加二十國集團（G20）峰會，希望利用中國和俄羅斯領導人缺席的機會，增強美國在這個分裂集團中的影響力。

美國空軍一號從華盛頓附近的安德魯斯聯合基地出發，預計於8日抵達印度。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在峰會前的記者會上表示，拜登「致力於與新興市場夥伴合作，共同實現重大目標......這就是我們相信世界本週末將在新德裡看到的。」

蘇利文表示，美國希望表明，在新興經濟體金磚國家集團——其中包括印度，但主要由中國和俄羅斯支持——正在擴大之際，G20能夠發揮作用。

中國國家主席習近平將缺席G20會議；拜登上週表示，他對習近平缺席感到失望。目前中印之間的貿易和地緣政治緊張局勢加劇，兩國之間的邊界爭端由來已久。

在莫斯科與西方國家因烏克蘭問題關係緊張下，俄羅斯總統普丁雖然曾表示會視訊參加，但克裡姆林宮7日表示，普丁連視訊會議都不會參與。

習近平和普京的缺席凸顯了G20內部的分歧，並可能阻礙拜登保持這個集團作為全球經濟合作主要論壇地位的努力。

蘇利文5日表示，中國可以選擇「扮演破壞者的角色」，但印度總理莫迪和其他領導人將「鼓勵他們以建設性的方式參與」。

德新社報導，歐盟官員報告稱，G20最後要發出公報很困難，主因就是俄烏戰爭下，俄羅斯立場強硬，可能影響談判結果。此外氣候活動人士希望，G20在峰會上承諾逐步淘汰煤炭、石油和天然氣。 「德國觀察」組織負責人巴爾斯 （Christoph Bals）表示，不應推遲或淡化逐步淘汰化石燃料的計劃，也呼籲G20盡快減少化石燃料補貼。但外界預料，氣候方案上各國也難有實際進展。

美國的舞台？

法新社分析道，在中俄領導人缺席下，拜登將試圖表明，在重大國際問題上，華盛頓是比北京或莫斯科更好的合作夥伴，而且G20仍然是一個重要論壇。

白宮官員表示，拜登將特別強調，將世界銀行和國際貨幣基金組織對新興國家的貸款額度增加約2000億美元，作為北京「一帶一路」的更佳替代方案。

國際貨幣基金組織和世界銀行7日也宣布要在3個關鍵領域上更密切合作，包括氣候變化、債務和數位轉型，他們呼籲G20這次也要擴大這3個核心領域的合作。

另外雖然美印在烏克蘭問題上立場不一致，拜登也將加強與印度及其領導人莫迪的關係，以制衡中國。

拜登週日（10號）在G20峰會後直接前往越南河內，與執政的越南共產黨總書記阮富仲會面，提升美越關係，以應對中國在區域的擴張。在兩國克服越戰後的緊張關係後，預計兩人將簽署重大升級協議。

難得的共識

德新社報導，德、中、俄、美四國就擴大G20成員規模達成了一致，將納入非洲聯盟（AU）。 為期2天的峰會中，莫迪致力於加強全球南方在這個集團的影響力。

據參加會議的德國代表團稱，7日原則上達成了一項擴大G20成員規模的協議。 「沒有人站出來說我們不想要」，一名代表團成員說。

迄今為止，歐盟是G20成員中唯一的區域組織。 非盟由55個國家組成，包括國際公認的所有非洲國家，以及有爭議的西撒哈拉國家，即阿拉伯撒哈拉民主共和國。該組織代表約14億人的利益。 相比之下，歐盟人口只有4.4億。

此外，G20也需要釐清如何與亞洲國家為主的東盟，以及拉丁美洲和加勒比國家共同體（CELAC）這些區域組織打交道。

（法新社、德新社）

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