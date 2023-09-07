「一帶一路」十周年：碩果纍纍？還是勢頭不再？

中國官媒在8月底報道稱，中方將於十月在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，既是紀念「一帶一路」倡議提出10周年，也是為了各方共商共建「一帶一路」合作。

這是新冠疫情以來中國首次舉辦該論壇。在9月7日中國外交部例行記者會上，發言人毛寧表示，截至目前已經有90多個國家的代表確認與會。她沒有透露具體是哪些國家，表示「相信下一步還會有更多合作伙伴確認與會」。

俄羅斯官媒塔斯社此前報道稱，俄羅斯總統普京計劃在「一帶一路」高峰論壇召開之際訪華。《華爾街日報》7月底報道稱，德、法、意等歐洲國家領導人不打算參加今秋的該高峰論壇。

北京：一帶一路「碩果纍纍」

北京對於即將迎來十周年的「一帶一路」倡議給予了高度評價。中國外交部發言人汪文斌在不久前表示，「十年來，一帶一路已經成為最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台，成果有目共睹」。

汪文斌還說，十年來，「一帶一路」倡議的朋友圈不斷壯大，中國已同150多個國家和30多個國際組織簽署了相關合作文件。

「十年來，『一帶一路』倡議合作碩果纍纍，已形成3000多個合作項目，拉動近萬億美元投資規模，打造了一個個『國家地標』、『民生工程』、『合作豐碑』，這位中國外交部發言人說。」他還表示，中國將以舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為契機，「同國際社會一道總結經驗、擘畫藍圖，引領高質量共建『一帶一路』持續向前發展」

「超額完成目標」？

德國專注於中國議題的網絡媒體「China Table」9月6日也關注了「一帶一路」倡議，除了聚焦「一帶一路」在阿拉伯地區的發展等話題，也刊登了一篇關於「一帶一路」十周年的文章。

這篇來自有數十年中國生活經歷的專欄作者Frank Sieren的文章寫道，「十年前，習近平在哈薩克斯坦宣布該倡議時，幾乎沒有人意識到其重要性，同時懷疑聲音不絕於耳；十年後，習近平『超額完成了他當時的目標』。」

文章回顧了十年前上台不久的中國國家主席習近平宣布該倡議時的場景，表示習近平當時的目標是用十年時間，讓中國與一帶一路伙伴國的貿易額增加一倍以上。「事實上，現在已經增加了110%。」

這位專欄作者同時指出，習近平也釋放出明確的信號，中國不想追隨老牌的西方大國，而是希望與新興國家們結盟，共同重建世界秩序。「這些新興國家也明白，中國不是在做慈善，然而，在對機遇和風險進行評估後，很多最終認為機遇大於風險。目前唯一考慮退出的國家是義大利。義大利是唯一加入『一帶一路』的西方主要工業國、G7國家。這對於中國政府來說是苦澀的。不過，總體而言，習近平遠比原本計劃走得要遠。」

「昔日勢頭不再」？

與此同時，針對「一帶一路」倡議也存在著不少爭議以及批評聲音。批評者認為，該倡議是中國擴大地緣政治和經濟影響力的工具。美國等國多次針對可能的「債務陷阱」提出警告。

包括德媒在內的許多西方媒體也曾出，該倡議的許多項目面臨困難、陷入停滯。

《新蘇黎世報》2022年7月一篇題為《當雙贏變成中國贏兩次之時》的客座評論稱，種種跡象顯示，「一帶一路」只經歷了一段相當短暫的鼎盛時期，中方向非洲國家提供的貸款已經從最高點280億美元降至2019年疫情爆發前的70億美元，降幅高達75%。評論稱，也許中國政府已經意識到，許多貧困國家也許並沒有能力償還貸款。

《法蘭克福匯報》9月7日一篇題為《太大、太遠、太昂貴》的文章也表示，雖然中國官方仍在談論該倡議的顯著成就，「但『一帶一路』昔日的勢頭已不復存在。」

文章說：「自2016年開始，中方的投資開始下降。自該倡議提出以來，發展中國家、新興國家欠中國的債務大約增加了兩倍。如今，在雙邊層面上，中國是發展中國家最大的債權國，中國自身也陷入了改革開放開始以來最嚴重的經濟危機。」

這篇來自《法蘭克福匯報》駐華記者Jochen Stahnke的文章指出，中國政府並沒有公布單個國家接受中國信貸融資、出口信貸或者官方發展援助的數據。因此，這些中國國企的建設項目究竟多昂貴，尚不清楚。已知的是，中國政府近年來大幅擴大了救助貸款的發放範圍，因為中國對外貸款中的大部分都面臨違約風險。

「在吉布提、贊比亞等國，中國持有超過一半國債。這究竟是增加了北京的政治影響力，還是使其更易受到『債務陷阱』的指責，也取決於西方提供怎樣的貸款條件。只是中國的金主熱潮時代已經結束。」

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