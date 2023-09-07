陸新地圖惹議 美籲勿扮攪局者

中國大陸新版地圖引發領土爭議和鄰國抗議，美國國務院五日表示，美國拒絕接受地圖上非法的領海主張，美國國防部六日表示，北京試圖重置邊境創造新常態，美國會與區域盟友合作，確保國際規則得以遵循。外傳地圖引發印度抗議，導致大陸國家主席習近平缺席新德里廿國集團（Ｇ20）峰會，白宮國安顧問蘇利文說，希望中方不要扮演「攪局者」。

大陸八月底發布「二○二三年版標準地圖」，將南海諸島及中印爭議領土等地區畫入疆域，引發印度等周邊國家強烈抗議。美國國務院首席副發言人巴特爾在例行簡報會上表示，美方已注意到周邊國家抗議這份地圖，美國拒絕接受中國在南海的領海主張，並重申一九八二年「聯合國海洋法公約」與二○一六年的南海仲裁，呼籲北京遵守裁決。

印度將於九日至十日在新德里主辦Ｇ20峰會，大陸國家主席習近平首度缺席，改由國務院總理李強與會，外傳和中印邊界糾紛及地圖風波有關。

在五日白宮例行記者會中，有記者向國安顧問蘇利文提問，是否認為中印兩國之間的分歧會影響合作，特別是在Ｇ20峰會討論的氣候變遷等問題。

蘇利文說，「這取決於中國。如果中國想要參加並且扮演攪局者的角色，那當然，他們可以採用這個選項」。他說，印度、美國與Ｇ20「所有其他成員」，將鼓勵大陸「在氣候變遷、多邊開發銀行改革、債務減免與科技上，以建設性方式參與，擱置地緣政治，側重於解決問題為開發中國家做出貢獻」。

針對大陸地圖引發的爭議，美國國防部發言人萊德認為，這是陸方在混淆國際主權方面的延續，試圖嘗試在重設邊境方面創造新常態，然後期望其他國家加以遵守。

萊德指出，這就是各界為什麼再次看到美國跟該區域盟邦及夥伴非常密切合作，在捍衛自我主權能力方面進行協助，「但重要的是，要維持遵守國際基於規則的秩序，這在七十多年來維護了區域安全跟穩定」。

大陸外交部發言人汪文彬則表示，新版地圖是「中方依法行使主權的例行性作法，希望有關方面客觀冷靜看待，不要過度解讀」。