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教宗結束蒙古行 向陸釋善意

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
梵蒂岡三日公布教宗方濟各向信徒揮手致意照片，背景可見幾名女子拿著大陸國旗。（歐新社）
梵蒂岡三日公布教宗方濟各向信徒揮手致意照片，背景可見幾名女子拿著大陸國旗。（歐新社）

羅馬天主教教宗方濟各四日結束訪問蒙古的牧靈之旅。德國之聲和路透等外媒三日報導，方濟各當天為蒙古的天主教社群主持彌撒，結束後他呼籲中國大陸的天主教徒要「當好教徒與好公民」。據稱中國天主教徒多達約一二○○萬人。

前述彌撒後，方濟各請專程赴蒙古的天主教香港教區榮休主教湯漢及現任主教周守仁站在他身邊。方濟各說，想藉此機會，向高貴的中國人民致上問候，願他們一切順利、不斷進步，至於「中國的天主教徒，我希望他們成為好教徒和好公民」。

教宗藉此行向北京傳遞明確訊息，外界視為旨在對蒙古鄰國、尤其是中國暗示，靈修對社會是健康、而非威脅，並尋求搭起梵中之間的橋梁。此行亦具地緣政治戰略意義，這是教宗自去年九月訪問哈薩克以來，一年內兩度出訪中亞。外界認為，除了旨在鼓舞蒙古脆弱的民主，可能亦有助梵蒂岡促進和中國及俄羅斯的關係。

蒙古是夾在俄羅斯和中國兩大國間的內陸國，天主教徒僅約一五○○人，全蒙廿五位神父中，蒙古人僅兩人。方濟各二日在烏蘭巴托聖彼得聖保羅主教座堂演說時雖未點名中國，但意有所指表示，天主教會沒有政治議程要推動，是受天主恩典的安靜力量支持，想傳遞慈悲真理的訊息，旨在促進全人類的善，所以各國政府與世俗機關沒必要害怕天主教會傳福音。

中共政府貫徹宗教中國化政策。中梵二○一八年達成歷史性的主教任命協議，同意北京任命中國的天主教主教，但教宗擁有最終任免權。二○二○年展延一次，去年又延長一次。批評人士則稱，此舉是梵蒂岡為交換天主教能在中國存在做出的危險讓步。

蒙古 方濟各 教宗

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