美中軍事高層 八月在斐濟會晤

美國一直希望能重啟對解放軍的溝通管道，五角大廈發言人賴德八月卅一日在記者會表示，美軍印太司令阿基里諾八月在斐濟會晤了中方軍事官員，美國將持續盡力維持溝通管道暢通，降低誤判，「沒有什麼可以阻止中國防長跟奧斯丁部長溝通。」

中國大陸國防部發言人吳謙表示，中美兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方通過「軍事外交渠道」保持著坦誠有效溝通但仍指責當前兩軍關係存在的困難和障礙，完全是由美方造成；美方應切實拿出誠意並採取具體行動，為兩軍關係重返正軌創造條件。

至於被問及日前斐濟召開的印太國防軍司令會議，大陸中央軍委參謀部領導是否率團出席會議？吳謙隨即證實，中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零上將率團赴會並訪問斐濟。他更主動透露，會議期間，徐起零與東帝汶、新加坡、泰國、美國等多國代表溝通交流。

不過，吳謙並未透露，徐起零與美方溝通內容及是否有成果。

賴德表示，阿基里諾八月中旬在斐濟舉辦的軍事將領會議上，會晤中方官員。他說，盼雙邊都能了解到，在美中競爭的同時，不希望演變成衝突。

只是到目前為止，奧斯丁始終未能和中方防長李尚福會談，僅六月初在新加坡香格里拉對話晚宴中，兩人握手致意。

中共官媒環球時報則指出，這是今年中美兩軍高級將領首次接觸，打破外界關於中美兩軍交往處於中斷的猜測，也證明中美兩軍的軍事外交管道暢通。

環時還引述一位匿名的軍事專家表示，解除對中央軍委領導（國防部長李尚福）的制裁是一個技術性問題，但美國把中國主要當作戰略競爭對手的對華戰略不會發生變化，如果美國不改變做法，中美兩軍很難進行有效、深度的溝通交流。