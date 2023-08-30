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信徒不到二千人 教宗出訪蒙古

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
蒙古國內主要信奉佛教，天主教人數相當稀少。(Photo by One Laptop per Child on Flickr used under Creative Commons license)
蒙古國內主要信奉佛教，天主教人數相當稀少。(Photo by One Laptop per Child on Flickr used under Creative Commons license)

教宗首度出訪蒙古！教宗方濟各預計本月底將出訪蒙古3天，除了與蒙古政府高層會面，並在當地主持彌撒外，他預計也會針對氣候變遷議題發表看法。雖然蒙古人主要信仰佛教，基督教徒不到2千人，但教宗仍決拜訪、關懷。

佛教信徒超過8成

據《宗教新聞社》報導，蒙古人口僅340萬人，佛教徒佔87.4%。天主教在1992年開始在當地出現，當時蒙古放棄共產主義並歡迎不同宗教，天主教族群開始在當地發展，當時蒙古政府也恢復與梵蒂岡外交關係並歡迎傳教士前往當地。

過去幾個世紀以來，蒙古的宗教格局持續變化，其中統治者是誰是關鍵。在13世紀後期忽必烈統治時期，在他的支持下，許多蒙古人皈依藏傳佛教。17世紀清朝時期，蒙古佛教復興。20世紀蒙古實施共產主義，佛教發展再次衰落。等到蒙古在1992年成為民主國家後，國內宗教開始自由，除了佛教又開始興盛，天主教傳教士也抵達蒙古，並發展成一個小型的天主教族群。

訪問少數信徒國家

據《巴倫周刊》報導，蒙古天主教徒人數約1,400人，有25位神職人員，其中2位是蒙古人以及33位修女。教宗方濟各預計週四從羅馬出發，9月4日結束訪問。他在27日表示，「這次出訪將有機會能見識到這個信徒不多，但信仰活力旺盛又充滿慷慨的教會。」

內陸國家蒙古位於俄羅斯和中國之間，主要從俄國進口能源並將煤炭等原料出口至中國。蒙古一直試圖與鄰國保持中立，同時在包括美國、日本和南韓在內的各國勢力之間追求平衡並與北韓維持關係。加拿大英屬哥倫比亞大學教授迪爾克斯表示，「它與鄰國沒有任何爭端，這在亞洲地區這相當罕見。」

方濟各預計9月1日上午抵達蒙古，之後會與蒙古總理奧雲額爾登等人會面，週日會在一場跨宗教大會上發表演說，並在一處新建球場主持彌撒。方濟各預計利用這次訪問表達對氣候變遷影響的擔憂，因為氣候變遷與礦業及過度放牧，正加速蒙古國內領土荒漠化的問題。

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蒙古 方濟各 教宗

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