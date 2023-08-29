氣候變遷刻不容緩 富國補償窮國有著落？

日本傑尼斯性醜聞風波，今天8月29日下午正式公開調查小組的報告書，確認已故的前社長——強尼喜多川——對於公司內的小傑尼斯成員，確實有長時間、廣泛的性加害問題，同時指出傑尼斯家族經營的企業結構，正是造成公司積弊已久的根本原因，要求現任社長藤島茱莉景子辭職。報告中也表示，傑尼斯內部的性騷擾問題，原因除了強尼喜多川個人異常的性癖好之外，傑尼斯內部對問題的刻意忽視和隱瞞、以及影響到職涯發展的權力結構，都是造成數十年來狼爪一再得逞的原因。

2023-08-29 16:16