氣候變遷刻不容緩 富國補償窮國有著落？
富國終於願意給窮國氣候災害的賠償？聯合國將討論「氣候損害賠償基金」要如何執行，過去富國不願協助窮國購買因應氣候變遷的設備與技術，但近年來氣候變遷影響加劇，無論富窮國都深受其擾，也讓今年更有機會讓氣候基金通過。
氣候補償基金助窮國
根據《半島電視台》報導，20多個國家28日將討論如何設立去年聯合國提出的「氣候損害賠償基金」，若進度順利的話，可望在11月在卡達杜拜舉行的COP28前討論完成，並在COP28會場上宣布。此基金是要求富國投注，以協助窮國因應氣候變遷的機制。
各國將討論此基金要置於國際貨幣基金（IMF）或是綠色氣候基金（GCF）的框架下，抑或是另外設立一個新的基金平台。援助的項目包括氣候災害後重建房舍、協助遷移、補償家戶所得損失等，此基金目的並非要協助窮國「減緩」氣候變遷，而是「適應」氣候變遷並減少災害損失。
《衛報》提到，許多太平洋島國因海平面上升、海水倒灌與淹水等原因，已經呼籲國際設立補償基金約30年了。小國指出，已開發大國在工業革命後迅速發展，製造多數污染卻要開發中國家或窮國承受氣候災害的損失，已開發國家應協助小國採用綠能、適應氣候變遷的科技與設備。
各國仍有猶豫
基金的規模也是問題，根據NGO估計，2030年該基金需要達到全世界每年投入6710億美元的天價規模，但目前各國投入有關氣候變遷補償的費用僅5億美元。更有數據指出，若包括調適、減緩與損害賠償的總金額，每年需要投入2.5兆美元，但世界目前僅每年投入570億美元。
此外，雖然中國開始投入減碳行列，但如俄羅斯、印度等排碳大國仍不願提出具體減碳措施，不過像蘇格蘭也在去年撥出126萬美元作為氣候正義韌性基金，前首席部長史特金曾說，已發展國家有協助發展中國家面對氣候變遷的「道德責任」，外界也對於各國能否在今年設立氣候補償基金相當關注。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言