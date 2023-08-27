西方國家不滿突尼西亞專制 卻又想藉該國之力控管移民

為了避免移民進入歐洲，西方國家默許突尼西亞專制作風？突尼西亞總統賽義德近年來擴張權力、破壞司法獨立引發西方國家不滿，但隨著突尼西亞經濟因通膨、俄烏戰爭變壞，更多北非移民前往歐洲。歐洲國家為了避免更多移民進入，只能援助突尼西亞，還協助訓練遣返移民的海警隊。

民主衰退引發批評

根據《半島電視台》報導，突尼西亞總統賽義德2019年上台後，在2021年透過形同政變的方式解散內閣、關押反對派領袖，還將手伸進司法體系，大權在握下，讓唯一在阿拉伯之春推動民主化成功的突尼西亞恐將重回專制統治。



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美國、歐盟官員與議員都相當關心，美國眾議員墨菲的助理表示，國會有一批議員很關心突尼西亞近兩年的民主衰退。但同時，突尼西亞經濟陷入衰退、物價上漲與民生物資短缺，且債務居高不下，3月政府總債務約377億美元，雖然IMF與歐盟願意給突尼西亞一筆20億美元的紓困，但需要改革的前提上賽義德興趣缺缺。

經濟的衰退也讓大量民眾，或是暫居在突尼西亞的移民開始想往歐洲移動，根據義大利政府統計，今年至少已有42719名移民從突尼西亞來，還有其他南歐國家也對突尼西亞的移民感到不滿。《美國之音》提到，賽義德也要將許多逃來突尼西亞的西非薩赫爾移民趕走，也使移民問題更加嚴重。

優先控制來歐移民

歐盟雖與突尼西亞在6月簽訂2.5億歐元的協定，包括1.5億改善經濟與1億協助突尼西亞訓練海警、控制移民出逃，但此方案在歐洲議會審查時也遇到不少批評，荷蘭議員英凡德就指控歐盟助長賽義德獨裁統治，但歐盟執委會對外發言仍宣稱，與突尼西亞的合作是基於民主價值進行。

卡內基中東中心學者梅迪布分析，賽義德獲得許期待強人統治的突尼西亞民眾支持，加上移民問題困擾歐洲已久，因此歐盟也不方便批評他擴權，而是要求他要與反對派領袖對話。歐洲議會基民盟議員蓋勒直言，歐洲還是希望突尼西亞先將移民問題處理好。

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