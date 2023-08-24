同為金磚大國 中印能否克服分歧？專家曝中國野心

本周，金磚國家在約翰尼斯堡舉行了為期三天的峰會，討論該集團的未來。而該集團的未來很大程度上取決於金磚國家中的兩個經濟強國--印度和中國能相處得多融洽。

金磚國家被許多分析師視為建立另一種全球秩序的嘗試，尤其是在面向全球南方（Global South）國家時。

近年來，中國一直在推動建立這樣的替代秩序，抨擊美國的制裁和「長臂管轄」，同時在全球範圍內建立了針對發展中國家的「一帶一路」基礎設施投資計劃。

印度一直試圖保持中立，作為美日印澳「四方安全對話」的一員，它向西方表明自己是抵禦中國軍事擴張的堡壘，同時也與俄羅斯保持貿易關係，並拒絕譴責其入侵烏克蘭的行為。

印度總理莫迪是否在峰會期間與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤，仍是個未知數。中印兩位領導人都表示支持金磚國家擴增成員。習近平說，金磚國家的目標是「集眾智、匯群力，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」。

印度與中國的長期邊界爭端未解

然而，中印關係的一大痛點仍然是兩國在其實際邊界--即喜馬拉雅山的實際控制線（LAC）上的持續對峙。

這次對峙開始於2020年5月，兩國士兵一個月後在加勒萬河谷發生衝突，造成20人死亡，其中大部分是印度士兵。此後，莫迪和習近平沒有舉行過正式的雙邊會談。

莫迪和習近平之間潛在的雙邊互動是金磚國家峰會最受矚目的地緣政治事件。前印度外交官比薩里亞（Ajay Bisaria）告訴DW：「印度已經明確表示，在實際控制線問題上緩和局勢和放手對雙邊關係正常化至關重要。」

不過，儘管進行了多輪談判和不同層次的接觸，軍事緊張局勢仍在繼續。印度表示，如果中國違反邊界協議，雙邊關係就無法正常化。目前雙方都正在該地區建設基礎設施。

新德里的賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學中國研究所名譽所長阿查里亞（Alka Acharya）告訴DW，如果邊界爭端談判沒有進展，莫迪與習近平在金磚峰會上的會晤仍將是一個懸而未決的問題。她說：「顯然雙方都沒想促成會晤，因為會晤不會產生任何有價值的成果。」阿查里亞補充道：「在這種情況下，現實將決定政治舉措，而非政治舉措決定現實。」

金磚國家「都有自己的利益需要考慮」

在中國推動將金磚國家作為抗衡美國和七國集團力量的同時，其他成員國卻表現得較為低調。

在一次演講上，巴西總統魯拉說，金磚國家並不尋求站在「G7、G20或美國的對立面」。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）也在本周早些時候的電視演說中表示：「我們不會被捲入全球大國之間的競爭」。

卡內基中國中心的非駐所學者莊嘉穎（Chong Ja-Ian）告訴DW，每個金磚國家成員「都有自己的利益需要考慮」。他說：「金磚國家在多大程度上願意並能夠為了共同利益而擱置這些自身利益，這一點仍有待檢驗。」

莊嘉穎補充說，與印度建立更緊密的關係有助於北京「減輕其面臨的一些壓力」。他也提到，只要中國認為自己「受到美國的遏制、包圍和壓制」，就會繼續將金磚國家視作解決這些問題的「管道」。

中國希望「全球南方團結在中國周圍」

一些分析家表示，中國正在尋求利用金磚國家集團作為積極推進其地緣政治野心的工具。

德國外交政策學會（DGAP）首席執行官沃爾夫（Guntram Wolff）對德國電視二台表示，中國「顯然希望成為領導國家」，並且「希望將全球南方以其為中心團結起來」，目的是施加影響力並重塑國際秩序。

印度國家安全顧問委員會成員、新德里中國分析與戰略中心（Centre for China Analysis and Strategy）主席拉納德 (Jayadeva Ranade) 向DW表示，中國的戰略目標是「成為亞洲至尊」，這就要求印度「默許中國的霸主地位」。

拉納德指出，中印「幾乎不可能在一兩次會議中就解決所有分歧，最多是中國策略性暫停其雄心」。

下次機會是什麼時候？

如果莫迪與習近平沒有在金磚國家峰會期間進行雙邊會晤，那麼下一次機會將是下個月由莫迪在新德里主持的G20領導人峰會。

前印度外交官比薩里亞認為，習近平在G20峰會上獲得的待遇很可能取決於中印邊界爭端的進展。他說：「中國需要在這個問題上向印度做出合理的保證，同時在邊境採取行動，讓印度對中國有信心。」

賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學國際關係教授馬圖（Amitabh Mattoo）告訴DW，如果習近平不與莫迪會面，他將錯失在金磚國家峰會上的機會。馬圖說：「峰會的主題圍繞合作和制度發展，但中方顯然沒有注意到這一點。」

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