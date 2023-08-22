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大陸經濟吸力 我面臨邦交國保衛戰

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

阿雷巴洛廿日當選瓜地馬拉總統，引發我邦交國瓜地馬拉恐外交轉向中國大陸的擔憂。香港亞洲時報和英國金融時報此前報導，台灣自一九五二年至二○一九年，共在瓜地馬拉投資二二八七萬美元（約台幣七點四億元），而大陸出手闊綽，近年來與大陸建交的薩爾瓦多等中美洲國家，短短幾年從中方獲得的基礎設施計畫與投資，就已經遠遠超過台灣六十七年來投入瓜地馬拉的金額。

若從經濟利益衡量，大陸對中美洲國家極有吸引力，二○一七年和北京建交的巴拿馬截至今年三月，其連接太平洋與大西洋的巴拿馬運河，獲得來自大陸的數十億美元鉅額相關投資。而二○一八年和北京建交的薩爾瓦多，二○二一年亦從中國拿到五億美元（約台幣一六○億元）的觀光旅遊相關公共建設計畫。

瓜地馬拉若加入大陸一帶一路倡議，可能會為其帶來重大投資。反觀台灣近幾次在瓜國的投資則已引發爭議。美聯社去年曾披露，瓜國政府以一年九十萬美元（約台幣二九○○萬元）代價，請法律事務所「巴拉德合夥公司」在美國遊說美方官員，台灣罕見的幫瓜國政府埋單。

台灣在該地區的邦交國有的貧困、有的飽受貪腐所困。對台灣而言，與瓜國及貝里斯的兩個邦交國的貿易微不足道，台瓜和台貝關係皆以台灣提供這兩國的發展援助為主，例如台灣外交部國合會就提供瓜國一項三九○萬美元（約台幣一點二六億元）的新冠肺炎疫情後復甦與婦女就業計畫。

台灣這類作為雖能在邦交國民間產生良善循環，但比起部分國家寄望從北京得到的經濟甜頭則相形見絀。蔡英文總統雖表明，台灣不會和北京競逐無意義的金錢外交，但台北其實也難以提供替代方案。一位台灣駐拉美邦交國外交人員就坦言，這些邦交國想要的就是更多貿易及投資，而非援助。

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