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友台但不反中 阿雷巴洛當選瓜國總統

聯合報／ 編譯盧思綸 / 綜合報導
瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛（右）及副總統當選人艾蕾拉（左）廿日在瓜地馬拉市向支持者揮手致意。（歐新社）
瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛（右）及副總統當選人艾蕾拉（左）廿日在瓜地馬拉市向支持者揮手致意。（歐新社）

我友邦瓜地馬拉廿日舉行第二輪總統決選，主打反貪的前總統之子阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）以百分之五十八得票率擊敗前第一夫人托瑞斯，將在明年一月就職。阿雷巴洛主張維持與台灣邦交，同時尋求與中國大陸發展關係。

阿雷巴洛在勝選記者會上表示：「這場勝利屬於瓜地馬拉人民，現在人民已團結起來，我們將打擊貪腐。」

大選結果出爐後，現任總統賈麥岱在社群平台Ｘ（前推特）發文道賀，承諾明年一月十四日將「有序移交政權」。

法新社報導，六十四歲社會學家、前外交官阿雷巴洛，父親曾在一九四五年到一九五一年擔任瓜地馬拉的總統。這次瓜國大選，阿雷巴洛在六月首輪投票前，民調並不起眼。然而，他主打反貪腐奏效，在首輪投票得票率意外高居第二，並於決選逆轉勝出。

阿雷巴洛將成瓜國近十二年來首位左翼總統。他六月曾說，瓜地馬拉「需要誠實和正派帶來進步，多年來我們一直是腐敗政客的受害者和獵物」。

阿雷巴洛的反貪腐訴求，在這個極度貧困、暴力、腐敗的國家引起共鳴。瓜國每年都有成千上萬民眾出國尋找更好生活，許多人前往美國。

阿雷巴洛選前曾表示，他無意改變台瓜邦交，但維繫與台灣邦交及發展與大陸經貿關係並不衝突。他表示，所屬陣營已與台灣政府對話，討論如何與台灣合作推動瓜國發展計畫，他說：「我們已非常清楚表明，沒興趣改變兩國邦交。」

大陸北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」發文說，阿雷巴洛曾表示，如果贏得大選，將尋求在相互尊重基礎上發展與中國的友好關係。文中說，瓜國有分析指出，阿雷巴洛當選後或將承認一個中國原則，與中國建交。

瓜地馬拉 大選 投票

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