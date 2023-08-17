快訊

日籍業務來台聚餐喝醉 搭車回飯店沒下車...同事才驚覺「全身涼掉了」

日職／真的打到台灣！王柏融首轟炸裂 新庄剛志握手致意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲邊防部隊突襲雪梨某公寓驚見「放射性物質」 檢測結果出爐

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲邊防部隊與新南威爾斯省緊急勤務人員17日上午突襲搜索南雪梨郊區的一處公寓，並且發現了放射性物質，導致公寓與附近居民一度疏散，但已經獲准返家，緊急勤務部門也宣布安全無虞。法新社
澳洲邊防部隊與新南威爾斯省緊急勤務人員17日上午突襲搜索南雪梨郊區的一處公寓，並且發現了放射性物質，導致公寓與附近居民一度疏散，但已經獲准返家，緊急勤務部門也宣布安全無虞。法新社

澳洲邊防部隊（ABF）與新南威爾斯省緊急勤務人員17日上午突襲搜索南雪梨郊區的一處公寓，並且發現了據稱是核同位素（nuclear isotopes）的放射性物質，導致公寓與附近居民一度疏散，但已經獲准返家。

澳洲廣播公司與澳洲衛報報導，ABF因事在南雪梨郊區阿克利夫的凱爾西街（Kelsey Street, Arncliffe）一棟公寓執行搜索令時，發現了潛在危險物質。十號電視網（Channel 10）報導，當局發現了汞與鈾同位素（uranium isotopes），並指是鈾238（uranium 238）物質。

在稍早新聞中，ABF沒有確認存在任何放射性物質，但的確證實得到了新南威爾斯省消防救援署（FRNSW）的危害物質操作員（HAZMAT operators）協助而展開行動。發言人當時表示，正在實施所有適當安全措施，敦促該地點附近的民眾要遵循緊急勤務部門的一切指示。

據報導，該公寓大樓直至下午仍被有關單位拉起的「熱區」（hot zone）警示帶封鎖，可見到邊防部隊官員進出入口處門禁區後面的建築物，該公寓的男性居民則是在雪梨機場工作。鄰居受訪時則表示，包括是否發現放射性物質在內，他們對此次行動細節一無所知。

根據澳廣最新消息，FRNSW的專家在公寓內找到了多個行業常用的低水平放射性同位素，並且存放在不會釋出輻射的「適當且有效」容器內。FRNSW表示，專家能夠進一步密封該物質，期間並未發生任何事故。

報導指出，澳洲核能科技組織（ANSTO）派出了輻射與科學支援團隊協助，並在該物業周圍設立10公尺禁區，有三位公寓居民送醫觀察，輻射檢測則顯示正常讀數。該公寓與凱爾西街居民則進行疏散以防萬一，但隨後獲准回家。新南威爾斯省環保署進行了檢測，確認不存在輻射暴露的證據，FRNSW也宣布現場安全無虞。

公寓 澳洲 輻射

延伸閱讀

滯台近4年...向心夫婦涉國安法共諜案 台高檢不起訴確定

比亞迪第二季純電車銷量仍緊追特斯拉 泰國、澳洲市場表現突出

只要51萬元的MG5不送撞測！澳洲MG執行長批ANCAP的撞測太嚴格 真荒謬

女足世界盃／澳洲無緣決賽 仍創國內收視率紀錄

相關新聞

馬來西亞驚傳墜機！當局證實 機上8人生死未卜

馬來西亞交通部今天表示，民航單位已證實，有一架小型飛機墜毀於雪蘭莪州（Selangor）

澳洲邊防部隊突襲雪梨某公寓驚見「放射性物質」 檢測結果出爐

澳洲邊防部隊（ABF）與新南威爾斯省緊急勤務人員17日上午突襲搜索南雪梨郊區的一處公寓，並且發現了據稱是核同位素（nuc...

馬來西亞驚傳墜機事故 傷亡人數、身分仍待確認

馬來西亞雪蘭莪州今天下午發生小型飛機墜機意外，現場傳出爆炸聲並有滾滾濃煙，大馬民航管理局說機上有6名乘客及2名機組員，但...

美日韓領袖峰會18日登場 將採納「大衛營原則」與「大衛營精神」文件

南韓的韓國國際廣播電台（KBS WORLD）17日報導，南韓國家安保室第一次長金泰孝在首爾召開的記者會指出，韓美日三國領...

美日韓峰會在即 南韓曝北韓恐於「這時間點」試射洲際飛彈

美、日、韓峰會將於美國時間18日在美國總統度假地點「大衛營」登場，北韓核武與飛彈將是討論焦點。南韓國家情報院官員17日對...

夏威夷大火驚魂下的台灣人！楊應超：還好沒訂到熱門飯店 逃過一劫

科克蘭資本董事長、知名外資分析師楊應超受邀與廣播節目《趙少康時間》連線，分享全家到夏威夷茂宜島（Maui）旅遊，卻遭遇百年一遇的大火，全家驚險逃過一劫。 上週一（7日），科克蘭資本董事長楊應超一家人從美國亞利桑那州搭乘飛機到夏威夷度假，未料當地發生了百年一遇的大規模野火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦