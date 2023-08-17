夏威夷大火驚魂下的台灣人！楊應超：還好沒訂到熱門飯店 逃過一劫

科克蘭資本董事長、知名外資分析師楊應超受邀與廣播節目《趙少康時間》連線，分享全家到夏威夷茂宜島（Maui）旅遊，卻遭遇百年一遇的大火，全家驚險逃過一劫。

上週一（7日），科克蘭資本董事長楊應超一家人從美國亞利桑那州搭乘飛機到夏威夷度假，未料當地發生了百年一遇的大規模野火。

夏威夷主要由許多大小島嶼所構成，較知名的有六個大島，他們選擇了先去茂宜島，接著再前往歐胡島，他解釋茂宜島有許多漂亮的飯店和原始景觀，歐胡島上則較多現代化的商城。

飛機即將抵達茂宜島後，由於有颶風朵拉干擾，降落時受影響機身相當不穩，楊應超可以感受到風的強勁。

夏威夷主要由許多大小島嶼所構成，較知名的有六個大島。取自Google map

沒訂到熱門景區飯店，反而逃過一劫

下榻島上南邊的飯店後，隔天（8日）他們再到西北方的大城市拉海納鎮（Lahaina）遊玩。拉海納是歷史悠久的地區，曾是夏威夷王國首都，也是以前全球捕鯨業的產業中心，現在則是知名勝地，可以體驗潛水、搭船賞鯨等活動。

楊應超提到開車去潛水的路上，風非常大，且週圍的紅綠燈和商店都停電，他覺得相當奇怪，當時以為是颱風惹的禍。週二下午他們結束行程離開拉海納要回到飯店，沒想到晚上野火就燒起來了，楊應超回想當時心有餘悸「我們運氣不錯，逃過一劫。」

喜歡夏威夷、三～四年就去一次的他補充，原本也想住在西北邊的知名飯店，但因飯店都滿房，才改訂南邊的飯店，卻因此躲過火災，「真的是不幸中的大幸！」

至於為何後來野火造成損害如此慘重？他分析可能是風大再加上氣候變遷，天氣異常乾燥，一燒起來就一發不可收拾，停電恐也導致電塔停擺，使得警報與簡訊系統未能及時通知當地居民和遊客，讓眾人反應不及。

他們直到星期三（9日）還不知道野火的嚴重性，因為野火當天在西北方竄燒，但楊應超一家人開車去東北方的Hana看美景、玩了一整天。一直到路上出現警察警告要小心，才發現大事不妙，當時他們很驚訝聽到警察說警力全部都調去救火了，同時傳出有上百人失蹤、許多房子被燒毀的消息。

次日（10日）他們準備離開茂宜島時，發現機場亂成一團，排隊排了好幾個小時，政府也發出建議民眾不要前往茂宜島警戒通知。

這次的大火，主要發生於夏威夷茂宜島。取自Google map

家園遭野火焚毀，機長落淚廣播

「美國人蠻團結的！」楊應超特別提到，令他印象深刻的是第一時間許多居民自願收留房子被燒毀的民眾，航空公司也提供19美元的降價機票，讓遊客或居民儘速離開茂宜島，一般時候島到島的機票通常要價100美元左右。

除此之外，後續有各種捐贈物資陸續湧進，在災害發生時，他看到美國人的團結與善心，沒有人藉此發國難財，還彼此提醒沒事不要去茂宜添亂，並且把茂宜島當地有限的資源，像飯店房間或食物清水藥物等，留給當地需要的難民或救援警力使用。

他在前往歐胡島的飛機上聽到機長哭著廣播，說到自己在茂宜島住了一輩子，相當痛心，從飛機上能看到燒得滿目瘡痍的景象。

他聽說此次野火肆虐，受難者有很多老年人，由於行動不便就被活活燒死，也有人跳到海裡，陸地火勢卻持續好幾個小時，最後泡在海裡數個鐘頭、風浪又大，難抗深夜低溫而被凍死。

楊應超也感嘆，當地華人籌建、曾支持孫中山革命志業的「和興博物館」，也在此次夏威夷大火中付之一炬。

今（15）日剛回到亞利桑納州的他也提及，原本以為此次的火災是自然因素所造成，後來傳出火源是夏威夷電力公司的電線損壞導致，該公司股票大跌，居民也對其提起訴訟，事後若證實為真，公司恐面臨倒閉。

（本文出自2023.08.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）