德軍撤離阿富汗兩年後 那些當地雇員怎麼樣了？

2001年9·11恐怖襲擊事件後開始派駐阿富汗的國際特派團最終於2021年8月15日畫上句點。在以美國為首的外國軍隊匆忙撤出後，信奉伊斯蘭原教旨主義的塔利班（或譯神學士）在這一天重新掌權。

在混亂的情況下，德國聯邦國防軍進行了人員撤離，其中包括在當地軍事和民事領域工作多年的德國人和阿富汗人。然而，仍然有許多當地人無法立即獲得援助。在一份政府聲明中，時任德國總理梅克爾承諾提供支持。

梅克爾在這份聲明中說：「我們將繼續盡一切努力幫助阿富汗民眾離開這個國家，特別是那些和德國一道、為聯邦國防軍、警察和援助組織效力的當地雇員，那些曾為一個安全、自由、有未來前景的國家而努力的人。」

然而，在這一承諾作出兩年後，仍有數千名曾提供支持的前當地雇員、他們的家人和其他弱勢人群在等待前往德國。

沒有為解救當地雇員做好充分準備

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）今年6月在聯邦議院人權事務委員會上表示，自2022年1月以來， 德國已經接收了約2萬名前阿富汗當地工作人員及其家屬。這些人之前主要為聯邦國防軍以及德國發展合作部門工作。

不過，聯邦議院阿富汗問題調查委員會上的證詞表明，德國在幫助前當地雇員方面仍面臨問題。該委員會還希望了解，為什麼在塔利班奪回政權後德國似乎沒有合適的計劃來解救當地雇員。

德國經濟合作與發展部（BMZ，簡稱「德國經合部」）承認，沒有為這種情況做好充分準備。此前也曾考慮過在塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦等鄰國安置逃離的阿富汗當地雇員，但這些國家的政府都不願意接收來自阿富汗的難民。

德國經合部的承諾實現了多少？

塔利班在阿富汗重新掌權以來，僅德國經合部就承諾接收約1.5萬名德國發展合作項目的前阿富汗雇員及其家屬。經合部的一位女發言人告訴DW，截至今年7月初，其中約11600人已前往德國。

至於剩下的3400人：其中約160人正通過鄰國過境。在德國國際合作機構（GIZ）幫助下，德國經合部正在支持這些前當地雇員前往德國，並在過境國為他們提供住宿等支持。

據德國國際合作機構稱，撤離工作進展順利。「我們每時每刻都知道誰可以通過哪條路線離開」，阿富汗和巴基斯坦事務的部門負責人在2023年7月初對調查委員會說，「對於每一個離開的人，我們都有一個安全計劃。」

德國外長啟動額外計劃

與此同時，塔利班對人權、尤其是婦女和女孩的權利的限制日益加劇。因此，德國政府在外長貝爾博克的倡議下啟動了一項新的援助計劃。該計劃主要針對那些為婦女權益和人權而發聲的阿富汗人，以及那些可能因宗教、性取向而成為塔利班攻擊目標的人，但前當地雇員也能從中受益。

不過，該計劃受到了人權組織「大赦國際」批評，指出只有仍在阿富汗境內的人才能享受這一計劃，從伊朗、巴基斯坦等第三國申請就不行。「這會危險地鼓勵人們留在阿富汗。」

德國繼續向阿富汗提供人道主義援助

儘管數以千計的阿富汗當地雇員人員已經逃離該國，但德國仍在繼續為這個國家提供人道主義援助。

德國經合部的一位發言人對DW說，「為能夠進一步支持受苦受難的阿富汗人民，必須有來自該國本土的工作人員。例如，德國國際合作機構（GIZ）仍然雇用當地員工。」她表示，自2021年8月起，德國國際合作機構的阿富汗同事主要負責行政、技術和後勤工作，包括評估安全局勢。

經合部表示，民間社會組織也繼續在阿富汗開展活動，同時雇用當地工作人員。德國政府正在密切關注威脅程度。這位經合部發言人說：「自塔利班掌權以來，德國國際合作機構新招聘的阿富汗雇員不在政治敏感、可能構成特定危險的地區工作。」塔利班掌權以來，德國經合部本身已經不再雇用任何當地員工。

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