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印度個資法再增監控 憂人權再倒退

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印度政府9日通過新資訊法，外界擔心法律給政府太大蒐集個資的權力。（資料照）
印度政府9日通過新資訊法，外界擔心法律給政府太大蒐集個資的權力。（資料照）

印度新法恐讓政府有太多權力蒐集個資，已經引發國民反彈！印度議會近日通過新資料保護法，雖開放私營企業可以將資料轉移到國外，但政府有權攔截這些資訊，這也讓外界擔心政府侵犯隱私，以及讓民眾無法取得公開資訊。印度近年來國內人權狀況持續倒退，讓人權組織非常擔心。

政府可攔截個資

根據《半島電視台》報導，印度國會9日通過新的資料保護法，雖然允許私人企業將個資轉移到海外儲存，但印度政府也可以攔截這些資訊，甚至基於個資保護的理由阻擋資訊出國的權力，若公司違反相關規定，最高可以罰25億盧比（3千萬美元）的罰鍰。

雖然法律也給民眾可以永久刪除自己個資的權利，但反對黨議員與人權團體都擔心，新法會削弱2005年的「資訊得知權」法的效力，該法允許民眾可以蒐集官員的資料，如薪水等。數位NGO「Access Now」就指出，新法給政府過大權力，無法讓數位監理變成獨立機關運作，政府形同增加對民眾的監控。

憂國家擴大監控

印度人報》提到，印度資訊部副部長長查拉賽克堅稱，法律可以保護公民權，並讓創新經濟更加擴張，政府也可更有效地加強國安，並在疫情與地震時有更好的因應效率。但幾位反對黨的議員則說，新法會讓政府可以不經過個人或公司的同意就取得個資，不過印度國會由人民黨一黨獨大，反對黨也難撼動修法。

自人民黨總理莫迪2014年起執政後，由於莫迪奉行印度教民族主義，但印度境內仍有不少伊斯蘭、錫克教與基督教等教徒，也讓外界擔心莫迪用民族主義取得施政正當性，並藉此打壓少數族群與宗教的權益，各界都相當關注印度的人權狀況。

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