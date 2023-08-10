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曾促進南非民權 歌手「糖果人」過世

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國知名歌手「糖果人」羅德里奎茲9日過世，他的歌曲曾啟發南非的民權運動。（Photo from Sixto Rodriguez – The Sugua Man FB）
美國知名歌手「糖果人」羅德里奎茲9日過世，他的歌曲曾啟發南非的民權運動。（Photo from Sixto Rodriguez – The Sugua Man FB）

美國過氣歌手的一首歌，居然讓南非擺脫種族隔離困境？美國歌手「糖果人」羅德里奎茲9日以81歲年齡過世，他原本是個過氣的無名歌手，但他的一首歌「糖果人」卻意外在南非走紅，並成為當時民權運動的主打歌。由於為人低調，他多次被傳出死訊，但後來都被證明是謠言，不過這次

他是真的過世。

歌曲啟發民權運動

根據《英國廣播公司》報導，出身在美國中部大城底特律的美墨混血歌手「糖果人」羅德里奎茲9日遭證實過世，享年81歲。他在1967年出道，過去在美國發展並不好，但後來歌曲卻在澳洲與南非爆紅，尤其是他發行的專輯「Cold Fact」在南非創造巨大的銷量，甚至鼓舞了當時進行民權運動抗爭的南非年輕黑人。

羅德里奎茲在1990年代才知道他的歌在南非爆紅，後來他也有到南非旅行，但目前僅有1997年他的女兒艾娃在網路上留下的一點紀錄，證明他曾有前往南非，其他關於他的事蹟仍顯得非常神秘與未知。

事蹟被拍成紀錄片

底特律新聞網》提到，他的事蹟後來被拍成電影「尋找神秘客」，該片還獲得第85屆奧斯卡最佳紀錄片獎。片中提到，由於羅德里奎茲在南非爆紅，但在美國僅發行6張唱片，而且傳出許多他自殺的傳聞，因此兩位南非歌迷便到美國去探索這段神秘故事與這位神秘的歌手。

兩位粉絲中，其中一位名叫賽格曼的粉絲在片中說，當時聽到他的死訊感到非常震驚，但後來經過調查才發現他在底特律活得好好的，兩位歌迷後來也邀請羅德里奎茲前往南非公開巡迴，也讓他最初發行的兩張專輯「Cold Fact」與「Coming From Reality」在世界上開始廣為流傳，他後來也有在許多知名音樂節演出。

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南非 美國 底特律

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