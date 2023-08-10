陸將開放赴日旅團 傳岸田擬會習近平、李強

共同社九日報導，多名消息人士透露，中國大陸已告知日方，考慮九月在印尼東南亞國協領袖會議場邊，舉行日本首相岸田文雄與大陸國務院總理李強的會談。報導說，這會是岸田文雄與李強首次會晤。

產經新聞引述消息人士報導，日中也在討論，安排大陸國家主席習近平九月出席印度廿國集團峰會和十一月美國的亞太經合會領袖會談時，與岸田會面。

日本尋求改善與中方的雙邊關係，但兩國關係近來受阻，因為日本計畫最快八月底起要把福島第一核電廠「核處理水」排放入海，中方反對。

另外，日經新聞報導，大陸最快十日就會宣布，開放旅行團赴日本旅遊。

日經引述多個消息來源報導，大陸駐日本大使館已向日本外務省發出書面通知，稱將解除旅行團赴日本旅遊限制。

大陸自今年二月六日開始恢復出境旅遊團業務，至今已開放團客赴數十個國家旅遊，但赴日旅遊團一直沒有解禁。