快訊

他花4700買貴賓狗 ！越養越不對勁急送醫 獸醫傻眼揭驚人真相

勞工文化差異！台積電美國廠卡關又被美工會嗆 他嘆：忘記張忠謀提醒過

AI股回神仍沒挺住 台股漲152點收16,996點 萬七得而復失

南韓地鐵隨機殺人現模仿潮 濟州、釜山、大邱國際機場傳炸彈威脅

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
南韓京畿道3日驚傳無差別攻擊，事件引發模仿效應，網路出現多則恐嚇預告，濟州、大邱與釜山國際機場陸續接獲炸彈威脅。歐新社
南韓京畿道3日驚傳無差別攻擊，事件引發模仿效應，網路出現多則恐嚇預告，濟州、大邱與釜山國際機場陸續接獲炸彈威脅。歐新社

韓聯社與韓國先驅報報導，南韓京畿道3日驚傳無差別攻擊，事件引發模仿效應，網路出現多則恐嚇預告，濟州、大邱與釜山國際機場陸續接獲炸彈威脅。

濟州警察廳7日表示，6日晚間9時7分有人在社群預告，「周一2點將在濟州國際機場發動恐怖炸彈攻擊」，且炸彈已經布置完畢，更揚言「刺殺逃出來的人」。

警方接獲通報後旋即出動搜索，經過2小時嚴密搜查，並未發現任何危險爆裂物。

不止濟州機場，7日上午12時18分，一篇貼文揚言在釜山金海機場引爆炸彈，並用摺疊刀殺光所有人。大邱國際機場則遭威脅將在9日發動恐怖炸彈攻擊，並「捅死所有人」。

對此，地方警方表示將全天候加強人員部署，並實施出入口管制已防任何突發狀況。

炸彈 機場 大邱

延伸閱讀

南韓世界大露營有狀況 想留童軍：「大人」會不會幫我們？

重慶恢復直飛日本客運航線

曾為三星老臣…南韓議員批美圍堵陸晶片戰略：將損害美國與亞洲關係

瓊斯盃／台灣囡仔成南韓國手 秦安回台打球「圓夢」

相關新聞

藝術無罪，滲透有理？倫敦塗鴉牆「中國政治標語」之亂

「當倫敦街頭出現『中國社會主義核心價值』標語，大家作何反應？」這是位於倫敦紅磚巷（Brick Lane）「自由塗鴉區」的一面牆，原先在牆上的來自各地的塗鴉藝術家的作品，在8月5日一夜之間被巨幅的「中國社會主義核心價值」所覆蓋。一個名為「yiqueart」的帳號在Instagram上發文承認，自己就是該面塗鴉的作者，並表示他的創作理念「並沒有太多政治意味」，而是為了「用社會主義的構建方式來反殖民西方的虛假自由」。然而他的做法，從英國時間8月6日開始，不僅造成當地藝術家的困惑與衝擊，更在IG以及小紅書上引發中國網友關於「藝術還是政治宣傳」的論戰。

突尼西亞再傳移民沉船事故 至少4死51失蹤

路透報導，突尼西亞法官6日表示，1艘移民船在克肯納群島（Kerkennah ）附近沉沒，至少4人死亡，51人下落不明，乘...

只是玩笑？南韓警2天逮46名「殺人預告」發文者

南韓警察廳6日表示，首爾地鐵新林站和京畿道城南市書峴站隨機砍人案發生後引起仿效效應，網路接連出現「殺人預告」貼文，警方2...

美用AI操控「女武神」無人機試飛成功！

美國《防務新聞》週刊網站報導，美國空軍研究實驗所2日宣佈，使用人工智能（AI）軟體成功試飛了一架XQ-58A「女武神」無人機；美國空軍研究實驗所7月25日也在佛羅里達州埃格林測試和訓練場進行了3個小時試飛。

利比亞「政府」選舉 3股勢力難統一

利比亞目前有3個政府，都想代表利比亞，但這也讓國家持續陷入分裂！其中一個政府「高級國家委員會」6日將選出新任領導人塔卡拉，而目前國內還有聯合國協助成立的過渡政府，以及東部的「眾議院」政府，大家都想要當統一後的領導人下，讓利比亞仍難走出2011年強人格達費被推翻後的混亂局勢。

南韓地鐵隨機殺人現模仿潮 濟州、釜山、大邱國際機場傳炸彈威脅

韓聯社與韓國先驅報報導，南韓京畿道3日驚傳無差別攻擊，事件引發模仿效應，網路出現多則恐嚇預告，濟州、大邱與釜山國際機場陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦