南韓地鐵隨機殺人現模仿潮 濟州、釜山、大邱國際機場傳炸彈威脅

「當倫敦街頭出現『中國社會主義核心價值』標語，大家作何反應？」這是位於倫敦紅磚巷（Brick Lane）「自由塗鴉區」的一面牆，原先在牆上的來自各地的塗鴉藝術家的作品，在8月5日一夜之間被巨幅的「中國社會主義核心價值」所覆蓋。一個名為「yiqueart」的帳號在Instagram上發文承認，自己就是該面塗鴉的作者，並表示他的創作理念「並沒有太多政治意味」，而是為了「用社會主義的構建方式來反殖民西方的虛假自由」。然而他的做法，從英國時間8月6日開始，不僅造成當地藝術家的困惑與衝擊，更在IG以及小紅書上引發中國網友關於「藝術還是政治宣傳」的論戰。

2023-08-07 12:33