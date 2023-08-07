南韓地鐵隨機殺人現模仿潮 濟州、釜山、大邱國際機場傳炸彈威脅
韓聯社與韓國先驅報報導，南韓京畿道3日驚傳無差別攻擊，事件引發模仿效應，網路出現多則恐嚇預告，濟州、大邱與釜山國際機場陸續接獲炸彈威脅。
濟州警察廳7日表示，6日晚間9時7分有人在社群預告，「周一2點將在濟州國際機場發動恐怖炸彈攻擊」，且炸彈已經布置完畢，更揚言「刺殺逃出來的人」。
警方接獲通報後旋即出動搜索，經過2小時嚴密搜查，並未發現任何危險爆裂物。
不止濟州機場，7日上午12時18分，一篇貼文揚言在釜山金海機場引爆炸彈，並用摺疊刀殺光所有人。大邱國際機場則遭威脅將在9日發動恐怖炸彈攻擊，並「捅死所有人」。
對此，地方警方表示將全天候加強人員部署，並實施出入口管制已防任何突發狀況。
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