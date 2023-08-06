快訊

超級熱！北市中山區建北、合江街近千戶停電 居民哀號苦

葫蘆谷暴雨國家級警報響 台南、高雄、嘉義縣大雷雨

忠貞市場越南麵包攤食物中毒增至422人 桃衛局從重罰業者54萬送辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南海再起衝突！菲指控中國海警用水砲攻擊補給船 美斥為「海上民兵」

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
菲律賓海岸防衛隊6日發布照片，指控中國海警船5日在南海爭議海域用水砲攻擊菲國的補給船隊。路透
菲律賓海岸防衛隊6日發布照片，指控中國海警船5日在南海爭議海域用水砲攻擊菲國的補給船隊。路透

英國衛報報導，菲律賓指控中國海警船5日在南海爭議海域用水砲攻擊菲國的補給船隊，痛斥此舉「非法」且「危險」。

菲律賓海岸防衛隊6日發表聲明表示，當時海岸防衛隊一艘船艦正護送補給船隊將糧食、水、燃料和其他補給品，運送到菲國軍事人員駐紮的南沙群島的仁愛礁（Second Thomas Shoal)。

聲明說，「菲律賓海岸防衛隊強烈譴責中國海警做出危險行徑，對我方船隻非法使用水砲。這類行動不但不顧我方人員和補給船的安全，且違反國際法」。

菲國軍方表示，中國海警阻擋菲國軍方租用的一艘補給船，並用水砲攻擊

美國國務院表示，中國海警和「海上民兵」行動，直接威脅地區和平與穩定。

這是自2021年11月以來，中國海警首度用水砲攻擊運送補給到仁愛礁的菲國船隻。

中國聲稱對南海的幾乎全部享有主權，但國際不接受。

菲律賓 國軍 南海

延伸閱讀

菲律賓指控中國海警 在南海向菲船非法發射水砲

菲美安全合作回溫 牽動南海台海戰略

【專家之眼】中國大陸會在南海部署海上浮動核電站嗎？

海警甫解除…澎湖SUP教練帶8人衝鎖港 受困海上險飄外海

相關新聞

新加坡雇主小貨車接送惹議 移工心碎：我不是動物

新加坡近期發生一起導致26人送醫的交通事故，當地雇主長期以小貨車接送移工的作法再度引發議論。一名移工直言，一旦受傷恐對生...

美擬在波灣增派軍力 伊朗增強飛彈與無人機回應

針對美國準備在行經波斯灣荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的商業油輪上部署軍力，伊朗媒體今天報導指出，伊朗已...

南海再起衝突！菲指控中國海警用水砲攻擊補給船 美斥為「海上民兵」

英國衛報報導，菲律賓指控中國海警船5日在南海爭議海域用水砲攻擊菲國的補給船隊，痛斥此舉「非法」且「危險」。

美將領：中基礎設施進拉美 踩美「紅區」

美軍高級將領表示，中國在南美洲和中美洲修建關鍵基礎設施，正為中國軍隊在美國家門口建立潛在的落腳點奠定基礎；中國「處在紅區...

不理南韓求情 中處死1名韓毒販

中韓關係陷入低潮之際，中國4日通知韓方，當天一名在中國販毒而被判死刑的南韓公民被執行死刑。這是中方相隔九年對南韓罪犯執行...

巴基斯坦前總理 今年2度被捕

美聯社報導，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）5日在他位於東部城市拉合爾（Lahore）的住所遭到警方逮捕。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦