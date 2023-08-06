聽新聞
test
0:00 / 0:00
南海再起衝突！菲指控中國海警用水砲攻擊補給船 美斥為「海上民兵」
英國衛報報導，菲律賓指控中國海警船5日在南海爭議海域用水砲攻擊菲國的補給船隊，痛斥此舉「非法」且「危險」。
菲律賓海岸防衛隊6日發表聲明表示，當時海岸防衛隊一艘船艦正護送補給船隊將糧食、水、燃料和其他補給品，運送到菲國軍事人員駐紮的南沙群島的仁愛礁（Second Thomas Shoal)。
聲明說，「菲律賓海岸防衛隊強烈譴責中國海警做出危險行徑，對我方船隻非法使用水砲。這類行動不但不顧我方人員和補給船的安全，且違反國際法」。
菲國軍方表示，中國海警阻擋菲國軍方租用的一艘補給船，並用水砲攻擊
美國國務院表示，中國海警和「海上民兵」行動，直接威脅地區和平與穩定。
這是自2021年11月以來，中國海警首度用水砲攻擊運送補給到仁愛礁的菲國船隻。
中國聲稱對南海的幾乎全部享有主權，但國際不接受。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言