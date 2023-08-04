快訊

網路瘋傳成人展女優「144萬2S」！TRE主辦回應了

士林補習班倒閉數月被追債 負責人陳屍屋內「屍首分離」腐壞難辨

沒聽見郵差喊他怨「為何不先打電話」 眾人嗆：當他們外送員？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿美國對台軍援！北韓嗆聲：挑戰中國將付出高昂代價

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩。法新社
北韓領導人金正恩。法新社

北韓政府批評美國對台灣的軍援計畫，指責華府將亞太地區的軍事緊張推向「另一個戰爭引爆點」。

美國上周宣布價值高達3.45億美元的對台軍援計畫，這是美國以「總統撥款權」（PDA）向台灣提供價值10億美元軍援的一部分。

北韓中央通訊社報導，北韓外交部中國司司長孟永林（Maeng Yong Rim，音譯）表示，此舉完全違反美國向中國政府和人民承諾的一個中國原則和三個中美聯合公報精神，是對中國內政的干涉，也是對中國的主權和安全的嚴重侵犯。

孟英林表示，「美國公開表示遵守一個中國原則，卻在背後煽動中國不可分割的一部分——台灣的獨立，這種無恥的雙重性、兩面性是徹底破壞地區局勢穩定的萬分危險的政治軍事挑釁。」

孟永林批評，美國旨在讓台灣成為「威懾中國的第一線戰壕」，最終確保在亞太地區的「霸權」地位，警告如果美國執意挑釁中國核心利益的危險行動，同時違反中國在台灣議題設立的紅線，必將為此付出高昂代價。

美國 北韓

延伸閱讀

傳美軍事融資軍援台灣 白宮重申支持台自我防衛

基於行動安全 美國防部不願透露對台軍援細節

美對台軍援 陸國防部：加劇台海緊張、粗暴干涉中國內政

美國軍援 台灣烏克蘭模式差很大

相關新聞

不滿美國對台軍援！北韓嗆聲：挑戰中國將付出高昂代價

北韓政府批評美國對台灣的軍援計畫，指責華府將亞太地區的軍事緊張推向「另一個戰爭引爆點」。

尼日政變領袖撤駐美法大使 總統投書華郵求救「我的國家遇襲」

西非國家尼日上月底爆發政變後，總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭囚禁在總統府內，貝佐姆3日投書華盛頓郵報，投書...

南韓又傳砍人案！高中老師校內遇害昏迷送醫 兇嫌仍在逃

南韓京畿道城南市書峴站附近3日晚間發生隨機砍人案，造成至少14人輕重傷，南韓媒體報導，大田市大德區一所高中4日上午再傳砍...

前中情局官員警告 習近平希望「從內部掏空台灣」

「華盛頓時報」今天分析指出，中國正為侵台戰爭作準備，但習近平更願意在不發生軍事衝突的情況下，控制這個美國支持的民主島嶼，...

黑海衝突再升溫 俄羅斯港口驚傳爆炸及槍響

不少俄羅斯網友在社群媒體上回報指出，今天清晨在俄國黑海港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk）附近聽到爆炸及槍響

義擬退出一帶一路 中國外交部：合作被政治化

義大利媒體日前報導，義大利可能在今年稍晚時退出一帶一路，改與中國簽署其他貿易協議。中國外交部今天回應，指一些勢力持續惡意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦