不滿美國對台軍援！北韓嗆聲：挑戰中國將付出高昂代價

北韓政府批評美國對台灣的軍援計畫，指責華府將亞太地區的軍事緊張推向「另一個戰爭引爆點」。

美國上周宣布價值高達3.45億美元的對台軍援計畫，這是美國以「總統撥款權」（PDA）向台灣提供價值10億美元軍援的一部分。

北韓中央通訊社報導，北韓外交部中國司司長孟永林（Maeng Yong Rim，音譯）表示，此舉完全違反美國向中國政府和人民承諾的一個中國原則和三個中美聯合公報精神，是對中國內政的干涉，也是對中國的主權和安全的嚴重侵犯。

孟英林表示，「美國公開表示遵守一個中國原則，卻在背後煽動中國不可分割的一部分——台灣的獨立，這種無恥的雙重性、兩面性是徹底破壞地區局勢穩定的萬分危險的政治軍事挑釁。」

孟永林批評，美國旨在讓台灣成為「威懾中國的第一線戰壕」，最終確保在亞太地區的「霸權」地位，警告如果美國執意挑釁中國核心利益的危險行動，同時違反中國在台灣議題設立的紅線，必將為此付出高昂代價。