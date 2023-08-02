與任務控制中心失聯！NASA又聽到旅行家2號「心跳」
美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，在任務控制中心錯誤切斷與「旅行家2號」（Voyager 2）的聯繫後，已再度收到這個遙遠探測器傳來的「心跳」訊號。
法新社報導，旅行家2號於1977年發射升空，目的是為了探索太陽系外圍行星，並作為人類探測更廣大宇宙的指路明燈。目前旅行家2號位置在距離地球超過199億公里的太空，遠遠超出太陽系。
NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）在近期的更新消息中說，7月21日向旅行家2號發出的一系列既定指令，「無意間造成天線角度偏移地球2度」。
這導致旅行家2號無法將數據傳回任務控制中心，也無法接收指令。這種情況預計要等到10月15日旅行家2號進行自動重新定向操作時才會獲得解決。
但旅行家企劃經理陶德（Suzanne Dodd）今天向法新社表示，團隊爭取到「深太空通訊網」（DeepSpace Network）的協助，作為盡快重新與這顆探測器建立聯繫的最後一招。深太空通訊網為跨國巨型無線電天線陣列，另外還有幾個繞著地球運行的天線。
陶德說，令他們感到意外的是，「這很成功，我們收到（旅行家2號）傳出的『心跳』訊號。我們由此掌握到這個太空船還好好地運作。這讓我們士氣大振」。
雖然工程師現在可以收到心跳－以技術用語而言，心跳是與旅行家2號有關的載波（carrier wave）－但他們無法讀取形成載波的訊息訊號，而載波傳達了旅行家2號蒐集的所有數據。
陶德又說，「我們現在發出新的指令，試圖讓這個太空船的天線角度指向地球」，但她說，這個指令能發揮作用的「可能性很低」。
然而，由於距離10月15日還有很長一段時間，NASA將持續嘗試上傳這些指令。
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