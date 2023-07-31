忌憚星鏈影響力 各國使用避依賴

紐約時報日前引述美國哈佛大學訪問學者、國民黨前立委許毓仁報導，台灣曾和SpaceX洽談星鏈，但鑑於美國富豪馬斯克在中國大陸的龐大商業利益而有疑慮。美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾四月當面詢問蔡英文總統，是否可能採用星鏈，她對此不置可否。不只台灣，歐洲等國均對星鏈有所顧慮，強大的星鏈網路恐淪為雙面刃。

許毓仁指稱，馬斯克與中國鉅額的經濟利益掛鉤，引發我方強烈擔憂。他說，馬斯克的特斯拉新車逾半數由上海廠生產，若台灣採用星鏈，擔憂北京日後施壓馬斯克對台斷網，我方沒信心馬斯克屆時將站在台灣這邊。他還說，台灣若向星鏈下單，恐落入某種陷阱。

麥考爾四月率美國跨黨派國會議員訪台時，對此當面詢問蔡總統，惟她不置可否。該訪團因此認為，星鏈可能不在台灣的可行選項內。

台灣數發部部長唐鳳表示，我方六月已和英國衛星服務供應商OneWeb簽約，但不排除再與其他供應商合作，一旦OneWeb正式加入台灣的通訊網路數位韌性驗證計畫，這不僅代表台灣將多一個低軌衛星選項，更有聯防台灣意義。該部發言人李懷仁卅日說，只要符合法令與國安考量，政府對於OneWeb和Starlink沒有偏好。唐鳳日前出訪，的確有涉及相關議題，但由於事涉敏感，還需尊重對方意見，因此不便透露具體進度，若有成果會對外公布。

國家太空中心副主任朱崇惠提到，未與星鏈洽談合作。太空中心層級未到，僅協助執行國家計畫，例如發射衛星上太空，對方可能來競標，僅止於商業互動模式，要談落地權也與數發部有關。

馬斯克在相關領域的影響力已令各國政府警覺。歐盟去年撥款廿四億歐元預算，打造歐洲自身的衛星系統「伽利略」，最快將於二○二七年啟用。該計畫負責人、歐盟內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）表示，太空已成為高度競爭場域，歐盟承受不起依賴第三方的風險，必須捍衛自身重要利益。

SpaceX去年針對政府及軍方客戶需求，推出通訊安全性更高的星鏈延伸服務「星盾」。然而，星鏈已引發愈來愈多威權政府不滿。伊朗去年爆發反政府示威，當局嚴格限制網路，馬斯克卻啟動星鏈服務使示威人士保持連線，引發德黑蘭指控SpaceX侵犯主權。

土耳其二月發生強震後，馬斯克曾向安卡拉表達願意提供星鏈服務，卻被拒絕。數位人權倡議組織Access Now指稱，土方擔心星鏈不受控，進而威脅政府。

不過，馬斯克在太空領域的主宰地位，短時間難被追上。亞馬遜原本計畫五月發射首波的兩枚衛星進入地球軌道，卻因火箭測試階段出問題而延後，但之後馬斯克又發射至少五九五枚星鏈衛星，雙方差距不言而喻。