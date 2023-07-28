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前所未見！科學家發現最多突變的新冠變種病毒 潛伏在印尼1病患體內
英國每日郵報28日報導，科學家發現至今已知最突變的新冠肺炎變種病毒，就潛伏在印尼1名病患體內，病毒株的突變竟破110種，是當世主流的Omicron兩倍，而Omicron約帶有50種突變。
科學家採集自印尼首都雅加達1名新冠患者用過的拭子，是Delta的變種，共發現達113種獨特的突變。新冠病毒用來抓住人體細胞的棘突蛋白，受到其中的37種突變影響。
有病毒追蹤者聲稱此一未命名的病毒株，是他（她）們迄今所見最極端的1種。
不過，沒有證據顯示該病毒將突然流行，一流專家堅稱，即使流行，也將不會迫使世界又需實施各種「封城」。
該新病毒7月一開始就提交1個全球新冠基因組研究資料庫，據信由1起慢性感染案例產生。這名病患飽受能夠持續數月的延長感染所苦，但沒幾周，此人就打敗病毒。
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