慶韓戰停戰70周年 中俄挺北韓

北韓廿七日慶祝韓戰停戰協定簽署七十周年的「戰勝節」，北京和莫斯科分別由人大常委會副委員長李鴻忠和國防部長蕭依古率團參加，凸顯三方緊密結盟。北韓有兩位大哥在聯合國安理會撐腰，更加有恃無恐。

廿七日零時起，北韓領導人金正恩與中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠和俄羅斯國防部長蕭依古一同觀看了戰勝節紀念演出。北韓在廿七日晚間舉行紀念「戰勝節」的閱兵式。

以李鴻忠為團長的中國代表團於廿六日，比俄羅斯代表團晚一天抵達北韓，在觀看演出前，李鴻忠向金正恩轉交了中國國家主席習近平的親筆信。金正恩也收到蕭依古代轉的俄羅斯總統普亭「親切美好」的親筆信。

南韓並未將簽署停戰協定列為國定假日。廿七日晚間在釜山舉行「停戰協定」七十周年紀念儀式。口號是「獻身獲得自由，同盟實現未來」。

金正恩與蕭依古等俄羅斯軍事代表團一同參觀了「二○二三武裝裝備展示會」。在北韓媒體公開的照片中，除「火星—十八」型洲際彈道飛彈之外，還捕捉到與美國尖端無人機ＲＱ—４「全球鷹」、ＭＱ—９「死神」機型類似的無人機。北韓媒體表示，公開該項展示會尚屬首次。

北京、莫斯科與平壤同時與華府處於對抗狀態，三方藉此「抱團」，韓聯社評論，北韓甘當反美馬前卒，使廿一世紀新冷戰格局更加清晰顯現。

日本朝日新聞指出，金正恩先後會晤蕭依古跟李鴻忠，加深跟中俄兩國的關係，明確展示了針對正跟日韓合作加強施壓的美國，採取對抗姿態。