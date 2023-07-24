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蘇丹內戰逾百日 經濟下滑、飢荒來襲

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導

【台灣醒報記者王慶宇綜合報導】蘇丹內戰迄今已打響逾百日，但兩造仍無法達成停火共識，戰爭帶來的破壞恐造成嚴重的經濟危機與飢荒。儘管鄰國與國際組織在內戰期間都不斷嘗試調停，但最終都因為雙方無共識而無疾而終。專家警告，戰爭已經影響蘇丹的金融與經濟體系，也讓農業產地幾乎停擺，若持續衝突，恐造成經濟體系崩潰與飢荒。

內戰調停失敗

根據《路透社》報導，蘇丹內戰自4月15日開打以來，至今已持續超過百日。

統計顯示，有超過3百萬人流離失所，其中70萬人更已經逃離蘇丹。開戰至今，也造成至少1100人死亡。叛軍「快速反應部隊」在地面上占優勢，但政府軍擁有更強大的空中與火炮戰力，因此雙方目前僵持不下。

儘管交戰雙方都表示願意接受調停，但過去的停火協議都無法長久維持。目前雙方都已經派出代表到沙烏地阿拉伯的吉達準備進行新一輪的談判，但蘇丹外長21日表示，雙方尚未開始認真的接洽討論，因此何時能達成新的停火協議，且能不能長久遵守，都是一個很大的問題。

國家正在走向崩潰

蘇丹《達班加電台》指出，戰爭正在對本就有糧食短缺的蘇丹帶來毀滅性的打擊。聯合國估計，蘇丹有65%的人口仰賴農業來維持他們的生計與基本需求。但戰火讓許多農田因為遭破壞或是洗劫而無法持續耕種。戰爭帶來的物價飆升也讓農夫們難以取得種子、肥料等物資，讓他們沒辦法開始下一季的作物耕種。

作物減產也讓這個仰賴出口作物來換取外匯的國家陷入負循環，經濟體系正在逐漸崩潰。蘇丹金融業也因為握有大量的貨幣而成為政府軍與叛軍的搶奪目標。

多數的銀行因為怕受到波及而選擇停止營業，讓蘇丹的日常交易體系陷入癱瘓狀態。狀況若無法改善，蘇丹恐在不久的將來面臨饑荒與經濟體系崩潰的狀況。

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蘇丹 戰爭

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