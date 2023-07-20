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塔利班禁令引怒火 婦女聚首都抗議

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。阿富汗婦女也曾於2021年上街抗議。（Photo by Gerry Popplestone on Flickr under C.C. License）
示意圖。阿富汗婦女也曾於2021年上街抗議。（Photo by Gerry Popplestone on Flickr under C.C. License）

「工作、食物與正義！」阿富汗婦女19日上街抗議高呼口號。隨著塔利班統治阿富汗以來，對女性的禁令愈發嚴格，月初關閉美容院更引發民眾怒火。數十名婦女19日聚集於首都喀布爾抗議，但塔利班警方不斷用高壓水柱或電擊槍，驅逐抗議人群。

禁令引發婦女怒火

半島電視台》報導，自2021年8月塔利班掌權以來，該政府禁止女性就讀高中與大學，不准她們拋頭露面到公園、遊樂園與健身房等，近期更關閉數千家女性經營的美容院，聲稱「美容並不符合宗教規定」。

BBC》報導，因為政府高壓統治，許多民眾面對禁令是敢怒不敢言，但19日數十名婦女罕見聚集於首都高舉「不要拿走我的糧食與水」的抗議牌，不滿政府剝奪許多婦女賴以維生的美容院。

然而，塔利班軍隊隨即出面驅逐抗議群眾，在抗議者的影片與照片當中，可以政府安全部隊使用高壓水槍驅逐民眾，影片中還能聽到槍響。阿富汗特別調查員貝內特的報告指出，「該國婦女的困境是世界上最糟糕的」，因為塔利班政府意識形態的影響，對女性進行且制度化的歧視。

擊書籍產業

半島電視台》報導，駐阿富汗首都喀布爾的記者齊亞指出，塔利班禁止女性上高中與大學，導致該國書籍需求逐漸減少；同時，許多高知識份子也在塔利班政府上台時選擇逃離國家，導致書商客戶銳減。

另外，塔利班政府還對圖書課徵高額稅收，也針對書籍內容進行嚴格的審查，導致過去在阿富汗興盛的圖書出版業面臨舉步維艱的困境。齊亞強調，阿富汗政府向來尊重思想自由與學習，限制知識發展與教育只會扼殺國家繁榮的機會，阿富汗在塔利班主政下，正走向黑暗與無知的境地。

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塔利班 阿富汗 喀布爾

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