英國軍情六處負責人罕見公開談中、俄 直言「俄軍已黔驢技窮」

英國軍情六處（MI6），又被稱為秘密情報局，作風一向神秘。不過本周三（7月19日），其負責人摩爾（Richard Moore）在捷克首都布拉格發表談話，透露了一系列關鍵資訊。

使用人工智慧阻礙俄羅斯的武器運輸

摩爾表示，英國情報人員已經在利用人工智慧阻礙向俄羅斯供應武器，並表示西方間諜將越來越多地關注並追蹤敵對國家對人工智慧的惡意使用。

摩爾在談話中將人工智慧描繪成巨大的潛在資產和重大威脅。他說，軍情六處在對外情報機構的工作人員「正在將其技能與人工智慧、大量數據相結合，以識別和破壞流向俄羅斯用於對付烏克蘭的武器」。

中國是軍情六處「最重要的單一戰略聚焦點」

在周三的談話中，摩爾再次稱，中國是軍情六處「最重要的單一戰略聚焦點」。他說：「我們將更多負責獲取有關敵對國家如何以破壞性、魯莽和不道德的方式使用人工智慧的情報。」在2022年7月的一場安全論壇上，摩爾就曾稱，中國是該機構的首要關注對象，重要性超過了反恐，軍情六處對於中國投入的精力「比任何其他單一主題都要多」。

另外，摩爾此前也曾警告說，西方正在人工智慧競賽中落後於對手。他周三說，軍情六處「打算與我們的盟友一起，贏得這場掌握人工智慧的道德和安全使用的競賽」。不過，他同時表示，人工智慧不會取代對真人間諜的需求。

俄軍已經黔驢技窮

摩爾在周三還對英國駐布拉格大使官邸的聽眾表示，俄羅斯在烏克蘭的軍事行動已經黔驢技窮，他說，「俄軍恢復勢頭的前景看上去很渺茫」。他說，烏克蘭反攻進展得很艱難，但他對反攻取得成功持樂觀態度。

摩爾說，俄羅斯總統普亭被困於「唯利是圖、內訌和冷酷無能」之中，瓦格納傭兵團頭目普裡戈津的叛變暴露了「普亭不穩定的專制政權不可阻擋的衰敗」。

他也邀請俄羅斯人為英國從事間諜工作，「我們的大門永遠敞開，……秘密在我們這裡是安全的，我們將共同努力結束流血。」

這位軍情六處負責人也指責俄羅斯利用瓦格納集團作為帝國主義在非洲的工具，向中非共和國、馬利等國領導人提供「浮士德協議」，用武裝保護換取這些領導人向俄羅斯移交礦產資源。

摩爾還斥責伊朗通過向俄羅斯提供無人機等武器助長烏克蘭衝突，他說這一政策「引發了德黑蘭政權最高層的內部爭吵」。

罕見的談話

對於英國情報部門來說，公開談論間諜活動並不尋常。儘管「軍情六處」早就在007系列電影中出現，但直到1992年，英國政府才證實軍情六處的存在。軍情六處的負責人公開談話更罕有發生。

本周三摩爾演講所在地是捷克首都布拉格，這裡是1968 年「布拉格之春」自由運動所在地，該運動被蘇聯坦克鎮壓。在英國駐布拉格大使館發表談話時，摩爾將烏克蘭局勢比作1968 年的「布拉格之春」。

大約在三年前，摩爾開始擔任軍情六處負責人。他在2021年11月底也曾進行過一次公開演講，他在那次演講中也提到了人工智慧的潛力與威脅，批評西方對於人工智慧的顛覆性影響反應過於遲鈍，在這些極端技術上落後於「傾注資金和雄心」對手。

在那次演講中，他表示英國及其盟友「必須挺身而出，阻止俄羅斯違反國際規則體系的活動」。三個月後，俄羅斯入侵烏克蘭。

（美聯社，路透社等）

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