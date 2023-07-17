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非傳統第一夫人！安倍遺孀昭惠曾當DJ、開居酒屋 政界罕見「曬恩愛」

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不是傳統的第一夫人！安倍遺孀昭惠訪台 曾當電台DJ、開居酒屋

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
日本已故前首相安倍晉三（左）與夫人安倍昭惠。（路透）
日本已故前首相安倍晉三（左）與夫人安倍昭惠。（路透）

日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠17日來台訪問4天。安倍晉三去年7月8日在奈良輔選時意外遇刺身亡後，他的遺孀昭惠再次成為民眾關注的焦點。CNN報導，出身顯赫的安倍昭惠本姓松崎，她於1987年與當時為政治幕僚的安倍結婚後，放棄在日本最大廣告公司的工作。在兩人維繫超過30年的婚姻中，昭惠證明她並非傳統沉默的政治家之妻。

●安倍的「家內反對黨」 支持進步理念 不畏站丈夫對立面

昭惠在日本以直言不諱的風格和進步開放的立場聞名。與過往的日本第一夫人不同，昭惠拒絕活在丈夫的陰影下，反而與美國第一夫人較相似，以獨特丰采樹立自己的公共形象。

昭惠熱愛表達自己的想法，曾公開挑戰丈夫推動核電、跨太平洋夥伴貿易協議等一系列政策。2016年，她在沖繩會見反對擴建美軍陸戰隊基地的抗議人士，安倍則是支持基地擴建。

昭惠也是LGBTQ權利倡導者，2014年曾參與東京同志大遊行；此外，她也支持開放醫療用大麻，並曾於2015年在大麻田拍照留念。

昭惠對進步理念的支持、無拘無束的作風及開朗的自信，都使她廣受日本民眾喜愛。日本媒體還替昭惠取了一個綽號：安倍首相的「家內反對黨」。

●夫妻關係親密 社群平台曬恩愛

安倍與昭惠的政治意見經常相左，但兩人私下關係相當親密。夫妻相偕出訪期間下飛機時經常手牽手現身，展現日本政界罕見的「曬恩愛」之舉。

昭惠的Instagram貼文也經常可見安倍身影。安倍可能在參加活動或輕鬆散步時與她一起微笑、坐在沙發上撫摸寵物狗、在車上讀報紙，或享用美食。昭惠是首位積極使用社群平台分享生活的日本內閣之妻，她尤其喜愛Facebook及Instagram。

●不受限第一夫人角色 曾當DJ、開居酒屋

昭惠出身顯赫，她的外曾祖父是日本食品巨頭森永製菓株式會社創辦人森永太一郎，父親則是森永製菓前社長松崎昭雄。

從學校畢業後，昭惠進入電通廣告公司上班，22歲時遇見年長7歲的安倍晉三，並在交往2年多後結婚。兩人婚後膝下無子。安倍曾向日本媒體透露，夫妻倆曾求醫問診，最終仍沒能懷孕。

單是扮演賢妻角色顯然無法滿足昭惠。她曾在1990年代擔任電台DJ，且於丈夫2007年首度辭任首相後，提出開設居酒屋的計畫。這間名為UZU的居酒屋於2012年10月在東京神田區開業，比安倍的第二個首相任期還早幾個月。

昭惠在安倍的家鄉山口縣稻田種植有機稻米，並於UZU供應。據中央社，隨著安倍辭世，無心經營的昭惠已於去年10月底關閉居酒屋。

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