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談南海、台海 布林肯：關切中共獨斷作為

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
中共中央外事辦主任王毅、美國國務卿布林肯13日在雅加達舉行的東協外長會議期間舉行閉門會談，這是兩人一個月內二度會晤。（取材自中國外交部網站）
中共中央外事辦主任王毅、美國國務卿布林肯13日在雅加達舉行的東協外長會議期間舉行閉門會談，這是兩人一個月內二度會晤。（取材自中國外交部網站）

美國國務卿布林肯十四日在印尼雅加達表示，美國和印太區域盟友一樣，關切中華人民共和國在南海、東海和台灣海峽所採取的愈發獨斷的作為，美國追求維持台海的和平穩定，這符合所有國家的利益。

布林肯出訪印尼參加東協外長會議，會晤中日韓等外交高層官員，他在雅加達舉行記者會時提及南海和台海的情勢；布林肯說，美國與區域盟友依然致力於維護在南海的航行與飛越自由，美國追求維持台海和平穩定，超過一半的國際貨運每日通過台海，全球七成以上的半導體由台灣製造，美國持續反對兩岸任何一方片面改變現狀。

談到美中關係，布林肯說，美國會持續負責任地管理美中關係，方式包含強化溝通管道，以更清楚地表達美國針對各個議題的立場與意圖，也會探索美中在面對共同挑戰時可能合作的領域。

布林肯說，他十三日會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，兩人展開坦誠且具建設性的對話，討論雙邊、區域和全球議題，包含俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭和兩岸關係。

布林肯表示，即便在若干議題存在分歧，美國依然準備好與北京共同應對影響美國人民、中國大陸人民及全世界人民的挑戰。

但本周美方主動爆料，大陸駭客上月攻擊美國部分官員電郵，受害者包含商務部長雷蒙多，這為正在恢復對話的美中關係增添緊張。

美國 南海 美中關係

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