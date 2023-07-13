輝達入股AI生技公司Recursion 後者股價狂飆78%

晶片大廠輝達（Nvidia）12日宣布，將投資5,000萬美元加速訓練生技公司Recursion公司用於藥物探索的人工智慧（AI）模型，消息激勵Recursion股價盤中一度飆漲121%，也凸顯出投資人對AI相關題材的狂熱需求。

Recursion將利用其超過23,000TB的生物和化學數據庫，在輝達的雲端平台上訓練AI模型。輝達可接著透過自家在今年稍早為藥物探索推出的生成式AI雲端服務BioNeMo，把上述AI模型授權給其他生技公司。

Recursion股價12日盤中一度飆漲121%，收盤漲幅收斂至78%，報每股12.08美元；輝達股價收盤大漲3.53%至每股439.02美元。

在交易方面，Recursion向輝達出售770萬股A股普通股，相當於前者約4%的股權。這家生物製藥公司擁有 Recursion OS平台，讓藥廠可取得用來設計和開發療法的數據庫。

Needham分析師布魯姆表示，這筆新資金鞏固Recursio做為傑出AI生技公司的領導地位，「這項合作將讓Recursion與地表上最強大的AI運算公司往來。」

輝達入股的投資正值Recursion在5月強化其AI核心，當時以8,750萬美元收購兩家AI驅動的藥物探索領域公司。Recursion計劃採用輝達的軟體來支撐其產品線與合作夥伴，該公司目前的合作夥伴包括拜耳（Bayer）與羅氏（Roche）藥廠。

Recursion正對自家五種藥物進行人體試驗，包括一種用於治療大腦小血管畸形引起一種神經血管疾病的候選藥物，該藥物已進入中期試驗。

這家生物製藥公司的知名支持者包括阿布達比主權投資者Mubadala與英國投資公司Baillie Gifford。

此外，運用演算法來發掘創新目標的生技同業同樣上漲。Exscientia與AbCellera Biologics分別大漲12%，Relay Therapeutics上漲7.1%，Schrodinger漲3.6%。