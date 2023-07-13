生命中不能承受之輕 米蘭昆德拉94歲辭世

米蘭昆德拉圖書館發言人十二日證實，受疾病纏身多時之後，捷克裔流亡作家、作品竭力諷刺共產黨集權主義的米蘭．昆德拉（Milan Kundera）十一日於巴黎辭世，享耆壽九十四歲。昆德拉的作品在捷克長期被禁，一生鮮少接受採訪，他多次入圍諾貝爾文學獎，從未獲獎。

在他最具影響力的小說「生命中不能承受之輕」中，昆德拉以蘇聯坦克駛進捷克首都布拉格、為全書拉開苦痛序幕。昆德拉生於一九二九年的捷克布爾諾，作品批評蘇聯武力抑止布拉格之春而遭全數查禁，本人也於一九七五年流亡法國。

一九八九年，捷克爆發「天鵝絨革命」，共產黨遭推翻，後成立捷克共和國。但昆德拉一生甚少返國，且往往極為低調，就算後來歐洲鐵幕倒塌也是。他生前最後幾部作品以法文寫成，卻始終沒被翻譯成捷克文。

昆德拉以「玩笑」、「生活在他方」、「賦別曲」、「笑忘書」等作品奠定文壇地位，但一直到一九八四年的「生命中不能承受之輕」被拍成電影「布拉格的春天」，由丹尼爾戴路易斯和茱麗葉畢諾許主演，才讓昆德拉真正紅遍全球。原作直到二○○六年、「天鵝絨革命」十七年後才在捷克出版。

昆德拉的作品在全球被翻譯超過廿種語言，儘管曾獲得多項文學獎殊榮，卻總是與諾貝爾文學獎擦身而過。

昆德拉在一九八五年之後，不再接受採訪，也不想被媒體關注。他深信作者應透過作品說話，過著極低調的生活。二○一一年，昆德拉作品全集問世，他拒絕為作品多做解釋，且長期不允許著作以數位形式出版，讀者在網路上僅能找到關於他的論述及生平，而非作品。

關於昆德拉介紹，篇幅最長、內容最完整且剖析他巴黎生活的是一九八五年由法裔美國小說家卡萊爾撰寫的版本。昆德拉向卡萊爾說：「對我而言，輕佻是一宗重罪。任何揭露他人私密生活的行為都應遭鞭笞。我們活在一個個人生活遭剝奪的時代；在共產國家，警察摧毀它們，在民主國家，新聞媒體威脅它們，而人們也逐漸失去了對私生活的品味與知覺。」

昆德拉說：「無從躲避他人眼光的生命——是為地獄」。