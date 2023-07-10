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教宗特使往訪俄羅斯 無法調停純屬人道

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
祖皮認為協助俄羅斯主要是以人道主義為主。(Photo by Francesco Pierantoni on Flickr used under Creative Commons license
祖皮認為協助俄羅斯主要是以人道主義為主。(Photo by Francesco Pierantoni on Flickr used under Creative Commons license

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

人道協助為最優先。上週天主教教宗派遣特使前往俄羅斯進行訪問，針對此行目的，天主教定調為「人道協助」。不過，專家認為，教宗曾試圖調停俄烏，但效果不如預期。

對話可以促成結果

據《教會時報》報導，代表教宗訪問莫斯科的樞機主教祖皮上週出發前往俄羅斯，他表示，「對話是可以用不同方式編織的畫布，我們鼓勵多種方式來重新編織和平的美麗花邊。我們的目的在於實施人道救援及保護無辜者，沒有要執行和平計畫或調停，只期望停止暴力發生。」

提出和平計畫遭到拒絕

對此，瑞典聖依納爵神學院教授霍沃倫認為，「事實上是有提出俄烏和平計畫，只是遭到莫斯科拒絕，所以樞機主教只能被迫將任務縮小至提供人道協助。」梵蒂岡稍早表示，這次訪問結果已向教宗報告，「以便在人道層面和尋求和平之路上進一步採取行動」。

據《永恆聖言電視網》報導，祖皮在義大利國家電視台訪談中強調，他此次訪問的人道主義重點，雖然未與總統普丁總統，但與外交政策顧問烏沙科夫及俄羅斯兒童權益專員貝洛娃，以及俄羅斯東正教牧首基里爾會晤。

人民與國家先互信

基里爾對祖皮表示，「如果國家和人民相互理解，就可以建立一個考慮各自利益的現實政治。烏克蘭和俄羅斯人民遭遇的苦難深深傷透了我的心，自2014年以來，我們一直為烏克蘭的和平祈禱。我們已經用過並將繼續使用一切手段，盡快結束這場可怕的衝突，並減少傷亡人數。」

烏克蘭希臘天主教教會的大主教舍夫楚克，感謝教宗上週派遣另一位特使克拉耶夫斯基前往赫爾松、尼古拉耶夫、敖德薩和其他烏克蘭城市進行援助任務，不過，他並未提及祖皮莫斯科訪問行程。

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