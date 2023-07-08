死刑人數僅次於大陸 伊朗處決兩名「燈王之墓」事件襲擊者

伊朗司法部表示，兩名參與去年10月發生的沙赫切拉陵墓襲擊事件的男子周六（7月8日）被執行死刑。

去年10月26日，遜尼派穆斯林極端組織「伊斯蘭國」（IS）宣稱對什葉派聖地沙赫切拉陵墓（Shah Cheragh，又譯「燈王之墓」）襲擊事件負責。該襲擊造成13人死亡，30人受傷。

屬於伊朗司法部的米贊通訊社在線網站稱：「今天上午，沙赫切拉恐怖襲擊案的其中兩名參與者已被公開執行死刑。」

據官方通訊社伊通社（IRNA）報導，兩人於黎明時分在法爾斯省首府設拉子市沙赫切拉陵墓附近的街道上被絞死。米贊通訊社確認他們的姓名是是拉什迪（Mohammad Ramez Rashidi）和卡塔利（Naeem Hashem Qatali）。

伊朗此前曾表示，此次事件的襲擊者來自其他國家，其中包括鄰國阿富汗，但周六被處決者的國籍尚未披露。

伊朗官方媒體稱，伊朗與阿富汗及巴基斯坦接壤的地區是騷亂的溫床。周六，四名武裝襲擊者在此邊境附近的遜尼派佔多數的錫斯坦-俾路支省首府扎黑丹殺死了一名伊朗警察。目前尚不清楚這場襲擊背後的原因。該省是伊朗當局與遜尼派極端分子、毒品走私者和俾路支少數民族叛亂者發生衝突的熱點地區。

米贊通訊社說，周六被處決者之一拉什迪承認曾與伊斯蘭國合作實施了去年10月的沙赫切拉陵墓襲擊事件。

此二人於今年3月以「腐敗、武裝叛亂和危害國家安全」的罪名被判處死刑。

他們還被指控為伊斯蘭國成員及陰謀危害國家安全。

伊朗每年被執行死刑的人數僅次於大陸

法爾斯省首席法官穆薩維（Kazem Moussavi）表示，周六被處決者直接參與了沙赫切拉陵墓襲擊主犯的「武裝、採購、後勤和指導」。

穆薩維法官說，該案的另外三名被告因為是伊斯蘭國成員而分別被判處5年、15年和25年監禁。

伊朗當局稱，襲擊主犯後來被伊朗媒體確認為30多歲的巴達赫尚（Hamed Badakhshan），他在被捕過程中受傷身亡。

11月，伊朗當局表示，來自阿富汗、阿塞拜疆和塔吉克斯坦的26名塔克菲理（takfiri）恐怖分子因參與此次襲擊而被捕。

在什葉派佔主導地位的伊朗，「塔克菲裡」一詞通常指聖戰分子或激進遜尼派伊斯蘭教的支持者。

一個多月前，22歲的伊朗庫爾德青年女性阿米尼（Mahsa Amini） 因涉嫌違反該國女性著裝規定而在德黑蘭被捕並在拘押期間死亡，引發了遍及全國各地的抗議活動。

去年10月，伊朗總統萊西指責「騷亂」（伊朗官方用來形容抗議活動的術語）為「恐怖」襲擊鋪平了道路。

2017年，伊斯蘭國聲稱在伊朗發動了首次襲擊，以武裝人員和自殺式炸彈襲擊者襲擊了德黑蘭議會和伊斯蘭共和國創始人霍梅尼的陵墓，造成17人死亡、數十人受傷。

公開處決在伊朗並不多見，絕大多數絞刑都在監獄內執行。

總部位於倫敦的國際特赦組織等人權組織稱，伊朗每年被執行死刑的人數僅次於大陸，位居全球第二。

聯合國事實調查團7月5日表示，伊朗已處決了與「阿米尼抗議活動」有關的7名男子，並呼籲伊朗當局停止這種「令人毛骨悚然」的行動。

（法新社）

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