德國軍事反情報局報告：俄、中刺探德軍情報最活躍

自2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭以來，德國向烏克蘭提供武器、彈藥、裝備並在德國為烏克蘭士兵提供培訓，由此受到俄羅斯情報部門更密集地刺探。德國軍事反情報局（MAD）報告稱，俄在德情報活動達到全新的規模。

報告稱，俄羅斯派出的情報人員人數顯示出德國軍事情報的價值。2022年4月，俄對烏侵略戰爭爆發後，德國聯邦政府宣布40名俄羅斯外交官為「不受歡迎的人」。這些外交官被逐出德國，對於俄羅斯此前在德高效運作的間諜活動造成打擊。但幾乎可以確定俄情報部門將會採取其它手段繼續獲取情報。

報告稱，俄羅斯對北約關鍵基礎設施進行情報刺探、以及在某些情況下進行破壞的意圖及能力，是一個必須嚴肅對待的威脅。

此外，2021-2022年度，俄羅斯還採取多種措施，試圖對公眾意見施加影響。這不但包括在德國，也包括聯邦國防軍駐扎的國家，比如巴爾幹國家。

中國

對於中國，報告寫道：「中國繼續希望在2049年以前成為世界強國。而這一設想是通過如『中國製造2025』以及『新絲路動議』實現。」報告稱，為達成這一目標所採取的手段也包括網路間諜以及傳統間諜活動等多種方式。

報告稱，對中國情報部門而言，與德國聯邦國防軍在軍事合作框架下的共同活動具有特別的意義。這些軍事合作包括：軍事培訓援助、共同演練計劃以及代表團訪問。報告稱，這些軍事培訓援助有些持續數月之久，而中國參與者則利用對聯邦國防軍相關部門及人員的接觸權限，密集收集情報。此外，中國情報部門在德國的另一刺探重點是在學術研究以及研發領域。

報告稱，從事情報活動的不單有使領館正式工作人員，也包括被招募或者掩藏身份的傳統間諜人員。

德國軍事反情報局的主要任務包括保護聯邦國防軍不受間諜活動損害、清查聯邦國防軍內部的極端主義人員以及對士兵及文職工作人員進行安全審查。德國國防部此前已經公布了關於涉嫌極端主義的案例數字，有明顯下降。軍事反情報局在2021-2022年度將七人定為右翼極端分子。

軍事反情報局工作人員數量增加。2023年1月起有1917個職位（2022年為1824，2021年為1632）。報告認為，該機構此前將反間諜和反極端主義合並為一個部門，效果不佳，需要重新分開運作。而鑑於俄對烏侵略戰爭，「加強打擊間諜活動以及防範可能的破壞行動前所未有的緊迫」。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】