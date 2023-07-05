沖繩知事訪陸：盼雙方緊密聯繫

在中日關係因核汙水排海、半導體禁令等陷入波折之際，由日本前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團正在北京訪問，其中，以顧問身分隨同出訪的沖繩縣知事玉城鄧尼在陸言行格外受矚。陸媒昨晚披露，玉城鄧尼昨天下午參觀了北京通州區的「琉球王國」（即今日沖繩）墓地遺址，這項參訪行程是否與北京當局意圖操作「沖繩牌」以反制美日有關，值得觀察。

綜合日本共同社、大陸觀察者網等報導，日本國際貿易促進協會代表團是在三日抵達北京，進行為期四天的訪問行程。共同社昨引述日中關係消息人士透露，代表團或將於今日與大陸國家主席習近平會面，正在協調安排。

據大陸商務部昨晚消息，部長王文濤昨會見該團成員時稱，大陸開放大門不會關閉，只會越開越大，希望對方繼續秉持「以經促政、以民促官」理念，促進兩國加強經濟交流。河野洋平稱，將加強對陸交流合作，推動兩國關係穩定發展。

隨同訪陸的玉城鄧尼在抵達大陸後，隨即接受大陸環球時報訪問，並表態稱，俄烏衝突爆發之後，「日本政府加速炒作所謂台灣有事即日本有事」，他聲稱，堅決不允許因這一論調使沖繩淪為戰場。

而在玉城鄧尼發表此番言論前，中共黨報人民日報上月刊文指出，習近平日前在考察大陸國家版本館時，提及當時獨立的「琉球王國」與福建歷史淵源，習的表述觸及中日敏感神經。

有外電分析，北京突打「沖繩牌」，試圖以此反制美日近年頻打「台灣牌」的做法。

大陸官媒「中國國際廣播電台」日語廣播推特昨晚發布，玉城鄧尼昨天下午參觀位於北京通州區張家灣的「琉球王國」墓地遺址，並按照沖繩習俗掃墓。

玉城鄧尼祭拜琉球王國墓地遺址時說：「我要向在此長眠的祖先致以謝意，同時希望今後繼續與中國保持緊密聯繫。」

這則推特訊息刻意點出，「中國與沖繩縣的歷史交往源遠流長。歷史上，沖繩曾是『獨立的琉球王國』，其民眾在中國多地留下足跡。除福建省福州市的琉球館、琉球墓外，北京市通州區張家灣鎮也有一處琉球國墓地遺址」。

而根據琉球國墓地遺址標牌旁的簡介顯示，清朝時期，病故的琉球人多被安葬於此，包括琉球國貢使、官生、陳情使、都通官等十四人。簡介還說，他們地位高、學問大，也使得此處墓地成為在華琉球國墓地中，葬者級別最高的地方。

另據沖繩地方媒體「琉球新報」報導，此行是玉城鄧尼自二○一九年以來首次訪陸。結束北京行程後，玉城鄧尼將訪問與沖繩有著深厚歷史淵源的福建省福州市。