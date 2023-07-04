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效仿紐西蘭！馬來西亞跟上腳步推禁令 2025年全面限塑

台灣醒報／ 記者陳奕劭╱台北報導
馬來西亞將全面禁用塑膠袋。(Photo by Thilipen Rave Kumar on Pexels under C.C License)
馬來西亞將全面禁用塑膠袋。(Photo by Thilipen Rave Kumar on Pexels under C.C License)

減塑政策成全球趨勢！紐西蘭規定7月1日起超市一律禁用薄塑膠袋，就連盛裝蔬菜、水果用的薄塑膠袋也要禁止。政府預計每年將減少1.5億個塑膠袋。馬來西亞也跟上腳步，規劃2025年在全國商業場所禁用塑膠袋，路邊攤也不例外。

紐西蘭限塑走第一

根據《BBC》報導，紐西蘭2019年實施禁用厚塑膠袋政策，促使大多數消費者進超市都自備購物袋，至今已節省了10億個塑膠袋。但紐西蘭環境副部長瑞秋，布魯金卻認為「紐西蘭產生太多塑膠垃圾了」。

紐西蘭今年7月1日一併禁用薄塑膠袋，布魯金預計，新政策每年將減少1.5億個塑膠袋。但批評者認為，此舉促使消費者改使用超市販售的一次性紙袋，恐對環境幫助不大。對此，布魯金回應，雖然我們希望減少任何一次性包裝，但這麼做仍然值得。

政府鼓勵人們自備購物袋，另外超商也販售可重複使用的回收袋。在紐西蘭有185間店面的連鎖超市Countdown開始銷售聚酯纖維購物袋，希望鼓勵消費者使用重複使用袋子購物。但Countdown超市永續發展部門主管凱瑟琳，蘭加比爾(Catherine Langabeer)坦言，他們遇到不少生氣的客人，改變還很艱難。

馬來西亞跟上減塑

由於全世界各國都在推廣減塑政策，現在就連小吃文化豐富的馬來西亞也要跟上。

根據《海峽時報》報導，馬來西亞政府規劃，2025年全國所有商業場所一律禁用塑膠袋。馬來西亞天然資源、環境及氣候變化部長聶納茲米(Nik Nazmi)表示，活動將分階段進行，首先從超市、商店等固定商業地點開始，但很快會擴展到路邊攤。

馬來西亞各州響應中央政府減塑計畫，除了罰款外，禁塑政策也提供獎勵與適應期。聶納茲米表示，我們給予各州與地方政府政策彈性，實施禁令的同時也考量個別消費者需求。

他說，根據世界自然基金會報告，馬來西亞2020年使用148000 公噸塑膠用於食品包裝，這不是值得驕傲的紀錄。

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