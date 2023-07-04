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瑞典人焚燒可蘭經 教宗也不認可：非言論自由範圍

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
教宗方濟各3日受訪時強調，言論自由不能作為挑撥宗教仇恨的理由。（Photo from Pope Francis FB）
教宗方濟各3日受訪時強調，言論自由不能作為挑撥宗教仇恨的理由。（Photo from Pope Francis FB）

「焚燒可蘭經並非言論自由的範圍！」教宗方濟各3日受訪時，譴責瑞典上周發生民眾焚燒可蘭經的行為，他說，任何宗教的聖書都應該被尊重。由於瑞典有民眾不滿土耳其不讓瑞典加入北約，因此在示威時焚燒可蘭經表達抗議，瑞典法院則以言論自由為由不用處罰，引發阿拉伯國家眾怒。

宗教聖書都要尊重

根據《半島電視台》報導，方濟各3日在接受阿聯新聞台「伊蒂哈德」訪問時表示，他對於瑞典有民眾焚燒可蘭經的行為感到非常生氣與作嘔。方濟各強調，任何被宗教視為神聖的經典都不應該這樣被對待，要彼此尊重相信不同宗教經典的信眾。

目前伊斯蘭世界剛慶祝完「宰牲節」，就發生瑞典有民眾在首都斯德哥爾摩一處清真寺外，將可蘭經撕毀並焚燒的狀況，引發伊斯蘭國家群起不滿。有57國加入的伊斯蘭合作組織2日更發表聲明，呼籲國際法應該對宗教仇恨進行制裁，《以色列時報》提到，沙烏地、土耳其等國也紛紛召見瑞典大使表達抗議。

宗教牽動國際關係

瑞典政府先前曾拒絕很多場反伊斯蘭活動的遊行申請，但瑞典法院卻判決這些駁回遊行申請的命令無效，認為政府箝制言論自由。但方濟各受訪時強調，言論自由不應該建立在侵害他人權益的基礎上，若允許用言論自由傷害人是不對的觀念。

今年1月，由於瑞典曾有民眾在土耳其駐斯格哥爾摩大使館前焚燒可蘭經，因此土耳其展延允許瑞典加入北約的審核程序，並表達嚴重抗議，當時連主要信奉天主教的匈牙利也加入抵制行列，讓同時與芬蘭申請加入北約的瑞典至今仍無法加入北約，反觀芬蘭已在今年4月加入。

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