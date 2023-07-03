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增強空中戰力 以色列再購F-35戰機

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
圖說：以色列再向美國添購25架F-35，讓他們的F-35數量來到75架。(photo by Wikimedia)
圖說：以色列再向美國添購25架F-35，讓他們的F-35數量來到75架。(photo by Wikimedia)

【台灣醒報記者王慶宇綜合報導】

以色列國防部2日宣布，將以30億美金的價格向美國訂購25架F-35戰鬥機。以色列的F-35機隊數量將來到75架，這是第一個買到F-35的美國盟邦，也是目前中東唯一擁有第五代戰機的國家。儘管其他國家如土耳其與阿聯也想購買，但因種種因素至今無法取得。

以色列再添F-35

根據《路透社》報導，以色列國防部2日宣布，以色列政府已經通過預算案，要向美國購買25架F-35，讓以色列的F-35戰機數量來到75架。這25架F-35剛好能構成一個戰鬥機中隊，讓以色列的F-35戰鬥機中隊數量來到三個。

以色列國防部指出，這25架的F-35總造價約為30億美金，將透過美國每年固定給予以色列的軍事援助支出。美國為了支持其在中東最堅定的盟友，每年固定給予以色列38億美金的軍事援助，金額正好足夠以色列買下25架F-35。除了買飛機外，戰鬥機製造商洛克希德馬丁也承諾，讓以色列國防工業加入生產戰鬥機零件的行列。

在中東一枝獨秀

中東之眼》指出，以色列是第一個跟美國購買F-35的國家，目前也是中東唯一一個擁有如F-35的第五代戰鬥機國家，在制空權上享有相當大的優勢。儘管美國其他在中東的友邦也想買F-35，但至今仍無法如願以償。

土耳其原先有在與美國合作生產F-35，但因為土耳其2019年向俄羅斯買了S400飛彈防禦系統，因此遭美國除名。阿拉伯聯合大公國也因為與中國較為有好的關係，而導致美國遲遲不願將F-35交給阿聯。

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