憂損談判地位？川普談烏俄停戰關鍵 稱將強硬對陸卻避談台灣

俄羅斯總統普亭多年來的崇拜者、美國前總統川普周四（6月29日）表示，普亭因一場流產的叛亂而「在一定程度上被削弱了」，現在是美國嘗試促成俄羅斯和烏克蘭之間通過談判達成和平解決方案的時候了。

川普在電話採訪中對路透社表示：「我希望人們不要再因這場荒謬的戰爭而死亡。」

民意調查中2024年美國大選共和黨總統候選人的領跑者川普在談及廣泛的外交政策時還表示，應該給大陸一個 48 小時的期限，限令關閉知情人士透露的在距美國海岸 145 公裡的古巴建立的間諜設施。

在烏克蘭問題上，川普不排除基輔政府不得不向俄羅斯讓出一些領土以換取停戰的可能。這場戰爭始於16個月前俄羅斯軍隊入侵烏克蘭。他說，如果他是總統，一切都將「有待談判」，但為保衛自己的土地而進行激烈鬥爭的烏克蘭人「贏得了很多榮譽」。

「我認為他們有權保留他們的大部分收獲，我認為俄羅斯同樣會同意這一點。你需要合適的調解人或談判者，但我們現在沒有」，川普說。

美國總統拜登和北約盟國希望俄羅斯撤出其在烏克蘭東部佔領的領土。烏克蘭發動反攻，在驅逐俄羅斯軍隊方面取得了一些成果。烏克蘭總統澤倫斯基要求俄羅斯從烏克蘭撤出全部軍隊。

「我認為美國現在應該做的最重要的事情就是締造和平，讓俄羅斯和烏克蘭走到一起，締造和平。你可以做到。」川普說，「現在是時候這樣做了，讓兩黨團結起來，促進和平。」

作為總統，川普與普亭建立了友好關係。拜登周三表示，普亭因入侵烏克蘭而「成為全世界的異類」。

川普說，普亭上周末受到俄羅斯傭兵瓦格納集團及其首領普里格津兵變的損害。

「你可以說他（普亭）仍然在那裡，他仍然很強大，但我想說，至少在很多人的心目中，他肯定有所削弱。」他說。然而，如果普亭不再掌權，「你不知道替代方案是什麼。它可能會更好，但也可能更糟」，他說。

至於國際刑事法院去年三月對普亭提出的戰爭罪指控，川普表示，普亭的命運應該在戰爭結束後討論，「因為現在如果你提出這個話題，你永遠不會實現和平，你永遠不會達成協議。」

「我不談論會損害我談判地位的事情」

川普堅決反對大陸在古巴建立間諜設施，並表示如果是在他領導的政府下，若北京拒絕接受在48小時內關閉該設施的要求，其政府將對大陸商品徵收新的關稅。

在總統任期內，川普對大陸採取了更強硬的立場，同時他聲稱與大陸國家主席習近平建立了良好的關係。這一關係因新冠疫情而惡化。

「我會給他們48小時的時間離開（古巴）。如果他們不走，我會對他們賣給美國的所有東西收取100%的關稅，他們就會兩天之內離開。他們會在一小時內離開。」川普說。

對於如果大陸入侵其聲稱擁有主權的台灣，美國是否會在軍事上支持台灣，川普保持沉默。

「我不談論這個。我不談論的原因是因為這會損害我的談判地位。」他說，「我只能告訴你，（我執政）那四年裡，沒有任何威脅。如果我是總統，這種情況就不會發生。」

（路透社）

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