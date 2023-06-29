加拿大控告恐怖主義 國際法庭伊朗反訟

伊朗不滿認為加拿大抹黑該國為恐怖主義國家，因此28日憤而向國際法院提告，指控加拿大法律違反國際法中「管轄權豁免」的原則。由於加拿大法院在2022年的一個判決中，形同認定伊朗是「恐怖主義國家」，伊朗抗議無效下便向國際法院申訴，不過外界認為，相關訴訟象徵性意義較大，且時程會拖延很久。

加拿大侵害主權？

根據《半島電視台》報導，伊朗28日向國際法院申訴，指控加拿大違反國際法中「管轄權豁免」的原則。因為加拿大法院2022年判決烏克蘭空難的受害者是因「恐怖攻擊」而死亡，因此6位受害者可獲得8400萬美元的國賠金，但伊朗不滿指出，當初是因為軍方操作錯誤導致空難，痛批加拿大抹黑。

《法廣》提到，伊朗政府表示，伊朗作為主權國家，應該基於國際法慣例與主權國家不得干涉等原則，享有一定的司法豁免權，加拿大這樣做形同放任國民可以控告伊朗，會對該國聲譽與財產造成損害。

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滿伊朗草率賠償

由於國際法規定，國與國之間通常豁免民事訴訟，但2012年加拿大立法規定若是支持恐怖主義的國家，將無法享有豁免權，因此在這件案子判決出來後，伊朗便表達嚴重抗議，但加拿大法官近日仍認定這是一場恐攻，因此才讓伊朗決議告上國際法院。

烏克蘭航空PS752班機於2020年8月自伊朗首都德黑蘭起飛後，便遭到飛彈擊落，機上176人全數罹難，其中有85位是加拿大籍，伊朗軍方當時宣稱是誤射，政府也宣布會賠償每個家庭15萬美元，但加拿大仍不願善罷甘休，才會造成後續的國際法糾紛。

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