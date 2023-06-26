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德國極右派重大突破 首次在地方政府掌權

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
德國極右派政黨AfD 25日贏得創黨以來的首次地方大選，替德國政壇帶來大地震。(photo by Valodnieks, used under CC License)
德國極右派政黨AfD 25日贏得創黨以來的首次地方大選，替德國政壇帶來大地震。(photo by Valodnieks, used under CC License)

自創黨以來一直遭主要政黨封殺的極右派政黨AfD，於25日的一場地方選舉中獲得創黨以來第一席地方首長。由於德國政壇主流多不待見極右派政黨，因此AfD此次能殺出重圍、在地方首長選舉中獲得過半的支持率，對德國主要政黨是重大警訊。

AfD獲得行政權

根據《路透社》報導，德國極右派政黨AfD在25日的松訥貝格市市長選舉中贏得勝利，拿下創黨10年以來的第一席地方首長。雖然松訥貝格人口僅約5.6萬人，但在德國各大政黨努力封殺的狀況下，AfD能打敗其他政黨候選人仍非常不易。

AfD的候選人在選區中拿下了52.8%的選票，擊敗了保守派所支持的候選人。分析師指出，所有的其他政黨都在松訥貝格的選舉中團結支持保守派候選人，但最終仍是敗陣，是對各大政黨的一大警訊。

極右派崛起中

法新社》指出，AfD不只在地方選舉中終於有斬獲，全國支持率也正在節節攀升。最近一份民調指出，AfD的支持率在20%左右，已經與德國總理舒拉茲所屬的社民黨齊名，也只些許落後基民盟。

德國報紙《圖片報》指出，AfD此次的勝選堪稱政治大地震。社民黨的地方自治官員也指出，此次選舉是對所有民主勢力的一記警鐘。目前AfD的支持率在東德也是相當的高。由於這些地區將在明年舉行地方大選，若各政黨再沒有積極作為，AfD明年可能會有更大且更高層級的突破。

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德國 社民黨

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