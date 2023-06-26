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防範俄中 日自衛隊試用「星鏈」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

「讀賣新聞」廿五日引述不只一位日本政府消息人士報導，自衛隊自三月起，就開始使用美國「太空探索科技公司」（SpaceX）衛星通信網路「星鏈」（Starlink）的高速通信服務。鑑於中國大陸及俄羅斯正加強攻擊敵方衛星的能力，日方此舉旨在強化通訊能力。此外，自衛隊也正協商運用美軍等其他國家的衛星。路透同日亦引述讀賣相關報導。

目前還在試用階段，正考慮自明年度起正式使用。美國富豪馬斯克是該公司的創辦人兼執行長。

星鏈是藉由將在高度約五五○公里低地球軌道上運行的多枚小型衛星，加以連動的「衛星星系」（或稱衛星星座）。烏克蘭去年二月遭俄入侵後，即使國內出現通信障礙，星鏈仍支撐著烏軍在戰場上的網路通信，有助烏軍發動的反攻，因此聞名。

日本防衛省三月和提供該公司服務的代理商簽約，將天線等通信器材發放陸上、海上與航空自衛隊部隊。除設置在日本境內的軍事基地及營區等約十處，部隊訓練時也加以實際運用，正檢驗其性能。

防衛省目前共發射兩枚Ｘ波段通信衛星至高度約三萬六千公里的地球靜止軌道，正供自衛隊部隊運用，自衛隊是首度使用環繞低地球軌道的民間衛星星系。該省預定今年度也將與提供同樣服務的其他公司簽約。在確認星鏈等公司於通信上的性能後，最後將做出是否正式使用的決定。

該報導指稱，中俄均擁有能夠從地面上干擾他國衛星無線電波的裝置，實際上也正從事相關的妨礙行為。

一旦「有事」，若日本的通信衛星因受到攻擊而功能不足，部隊的部署恐陷入癱瘓。由於衛星星系是運用發射的多枚衛星，因此就算其中有幾枚受損，衛星星系還是能繼續使用。

防衛省去年即表明參與由美國主導、多個國家共用國防用通信衛星等的架構，正進行加盟手續，亦將與盟邦及志同道合國家合作。

自衛隊 日本 星系

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