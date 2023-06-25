瑞典雲霄飛車驚魂！ 已知至少8人死傷

路透和美聯社25日引述瑞典通訊社（TT News Agency）及瑞典電視台（Swedish TV）等當地媒體相關報導，位於該國首都斯德哥爾摩的「格羅納倫」（Grona Lund）遊樂園當天發生雲霄飛車事故，造成遊客當場跌落地面，已知有1人喪生、7人受傷，傷者已送往醫院治療，其中有孩童。

目擊者指稱，遊樂園名為「Jetline」雲霄飛車遊樂設施，行駛過程中發生部分出軌的情況。根據該遊樂園官網，鋼軌的Jetline高30公尺、時速達90公里，每年破100萬人次乘坐。

針對這起事件，警方正清空遊樂園著手調查，周遭可見趕來的救護車、消防車，以及空中盤旋的直升機。1名事發時正和兒子在雲霄飛車上的女子向瑞典TV4電視台說，身邊充滿尖叫聲，但沒人知道究竟發生了什麼事。

該遊樂園歷史悠久，開園迄今已有逾1世紀的140年。目前暫時閉園，靜候通知。園方聲明將這起事故稱為「悲劇」，「極度令人震驚」，而且已知有1人過世，令人遺憾。

不知是否為主管機關的瑞典文化部表示，此事「令人費解」。