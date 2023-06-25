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安理會五強討論降低核戰略風險

聯合報／ 編譯馮克芸／綜合報導

美國國務院廿三日聲明，美國已在本月召開一項工作層級專家會議，美國、中國大陸、英國、法國、俄羅斯的專家齊集一堂，在「禁止核子擴散條約」（ＮＰＴ）的脈絡下，討論包括降低戰略風險在內的核武議題。

白宮國安會議發言人柯比說，這項討論是「例行性持續對話」的一環。

國務院聲明，美方主辦這場十三至十四日在埃及首都開羅舉行的會議。與會五國正是聯合國安理會五個常任理事國（五強），專家分別來自這五國的外交及國防部會，討論降低戰略風險、核原則及其政策。

ＮＰＴ於一九七○年生效，旨在阻止核武製造能力的擴散，並保證成員國有權發展和平用途的核能。該條約並特別准許五強保有核武。

國務院一位發言人說，各國代表二月曾在阿拉伯聯合大公國杜拜會晤。美國目前是ＮＰＴ主席，這類會議是ＮＰＴ對話一部分。至於是否曾有雙邊會談，該發言人在電郵中未予回應，僅表示「多邊談話專業又有用」。

美國 核武 國務院

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