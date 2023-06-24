快訊

國民黨3張兩岸牌挽支持度 凸顯賴清德「和平保台」空洞

獨／福島氚廢水排放在即 我漁民憂這事「沒這麼簡單」

私幼案／侯友宜競選團隊告發賴清德、戴瑋姍：散發假訊息違反社維法

美中英法俄五國專家 本月已在開羅討論降低核武戰略風險

聯合報／ 編譯馮克芸
白宮國安會議發言人柯比說，本月13-14日，美、中、英、法、俄五國代表在開羅針對核武舉行工作層級專家會議，這項討論是例行性持續對話的一部分。路透
白宮國安會議發言人柯比說，本月13-14日，美、中、英、法、俄五國代表在開羅針對核武舉行工作層級專家會議，這項討論是例行性持續對話的一部分。路透

路透報導，美國國務院23日發表聲明說，美國已在本月召開了一項工作層級專家會議，美國、中國大陸、英國、法國、俄羅斯的專家齊集一堂，在禁止核武擴散條約（NPT）的脈絡下，討論了包括降低戰略風險在內的核武議題。

白宮國安會議發言人柯比說，這項討論是「例行性持續對話」的一部分。

國務院在聲明中說，美方主辦這場本月13-14日在開羅舉行的會議，而此會是在NPT脈絡下的持續交流。與會的五國正是聯合國安理會的五個常任理事國，專家們分別來自各國外交及國防部門，他們討論了降低戰略風險、核原則及政策。

NPT在1970年生效，其目的是阻止核武製造能力的擴散，且保證成員國有權發展和平用途的核能；此約允許上述五國持有核武。目前未加入此約但有核武的國家是印度、巴基斯坦、以色列、南蘇丹；北韓在1995年以非核武國家身分加入、2003年退出，隨即開始研發核武。

國務院一名發言人說，各國代表先前曾在2月於杜拜會晤，美國目前是NPT主席，這類會議是NPT對話的一部分。曾有媒體向此發言人提問，是否舉行過雙邊會談，發言人在電郵中未回應此事，僅說「我們發現多邊談話專業又有用」。

核武 美國 國務院

延伸閱讀

美要拉攏印度抗中 放過莫迪人權爭議

傳中在古巴建軍事設施 美：非秘密亦不驚訝

布林肯：大陸在古巴設情蒐設施 川普時代就知道

白宮：俄收到數百架伊朗無人機 用於攻擊烏克蘭

相關新聞

美中英法俄五國專家 本月已在開羅討論降低核武戰略風險

路透報導，美國國務院23日發表聲明說，美國已在本月召開了一項工作層級專家會議，美國、中國大陸、英國、法國、俄羅斯的專家齊...

接見200位藝術家 教宗方濟各：不要忘記窮人

天主教教宗方濟各在梵蒂岡博物館當代藝術館創建50週年之際，於西斯汀禮拜堂與200位藝術家會面。教宗對藝術家說：「不要忘記...

中國大使：義大利若不續一帶一路會抑制合作熱情

中國駐義大利大使賈桂德23日接受義媒採訪時表示，如果梅洛尼政府「不慎」決定不再續簽一帶一路，這將意味著抑制了兩國間許多領...

美拉印抗中／好想贏中國 印度爭做全球南方代言人 攜日本打組合拳

定義紛歧的「全球南方」（Global South）突然變成熱門詞彙，其概念和開發中國家、新興國家甚至「20國集團」（G20）均有若干重疊，但「不跟隨美國」可說是共識，讓北京有機可乘。在美中競爭日趨激烈的國際格局下，日本到「南方國家」撒幣，印度更想趁今年擔任G20輪值主席國的機會，尋求成為「全球南方」國家代言人，日印代勞對華府來說非常重要，也是總理莫迪這次訪美與拜登會談的議題之一。...

美中台博弈／拜登的「獨裁者」評論 會讓美中關係再次冷卻？

拜登脫稿發言，已非第一次，特別是他總愛說習近平是獨裁者。去年在一場募款餐會中，拜登說習近平「骨子裡沒有民主」。這次則指到他下令擊落氣球時，習近平非常不滿，原因是習不知道氣球在那裡，「這對獨裁者們來說非常尷尬」。 這番話自然引來中共外交部發言人強烈痛批，但是大陸媒體卻避免報導，也沒有發動輿論攻擊；拜登後來雖有緩頰，但又稱他的說法「不會大幅改變的」，還預期很快會和習近平會面。到底箇中有何貓膩，讓資深國際新聞媒體人郭崇倫一一為你深入解析，告訴你中美此時到底在盤算什麼？

探索鐵達尼號殘骸 泰坦號魂斷海底 詹姆斯卡麥隆：換成是我肯定不上船

探索鐵達尼號沉船遺跡的泰坦號潛水器確定內爆，艇上五人全數罹難。曾執導電影「鐵達尼號」的導演詹姆斯卡麥隆表示，潛水器的製造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦