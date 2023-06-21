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多人燒死！宏都拉斯女子監獄暴動 至少41死7傷

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宏都拉斯女子監獄暴動！至少41死7傷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
宏都拉斯一所女子監獄當地時間20日早上發生暴動，造成至少41名女囚犯死亡，7人受傷送醫。路透
宏都拉斯一所女子監獄當地時間20日早上發生暴動，造成至少41名女囚犯死亡，7人受傷送醫。路透

宏都拉斯一所女子監獄當地時間20日早上發生暴動，造成至少41名女囚犯死亡，7人受傷送醫，當局指大部分死者被燒死，部分人中槍或被刺傷。

國家警察調查機構發言人莫拉（Yuri Mora）表示，事發在距離宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）約50公里的塔瑪拉（Tamara）女子監獄，暴動事件發生後，於現場發現數十具屍體。

德古西加巴一家醫院的工作人員稱，一些死者被槍殺，至少七名女囚犯因槍傷和刺傷正在該醫院接受治療。

宏都拉斯總統卡斯特羅形容事件駭人，並感到震驚，又指騷亂是在安全當局知情和默許下策劃，將採取嚴厲措施予以回應。

囚犯家屬組織指出，敵對幫派Barrio 18和Mara Salvatrucha （MS-13）的成員在監獄內打鬥。當地媒體報導，其中一派黑幫成員闖入牢房，向其他人開槍和放火。有家屬聚集在監獄外，尋找親人下落。

宏都拉斯監獄系統負責人維拉紐瓦（Julissa Villanueva）表示，騷亂的起因是當局最近試圖打擊監獄內的非法活動，並稱20日的騷亂與近期政府打擊監獄內非法活動有關，強調當局不會因騷動而退縮。

監獄 宏都拉斯 幫派

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