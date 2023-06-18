越戰吹哨者 艾斯柏格92歲辭世

把美國國防部一九六七年列為極機密、討論越戰注定徒勞的「五角大廈文件」(Pentagon Papers)洩漏給媒體，促成最高法院劃時代新聞自由判決的艾斯柏格十六日病逝於加州自宅，享耆壽九十二歲。

艾斯柏格三月便以電郵向友人透漏罹癌，拒絕接受化療，所餘生命將用來受訪，談論俄烏戰爭、核戰威脅及憲法第一增修條文保護言論自由。

艾斯柏格生長於中西部，由哈佛大學取得經濟學博士學位，離開學校後為了證實自己的勇氣而進入陸戰隊，一九六五年被派到西貢。艾斯柏格加入美軍及南越巡邏部隊，踏遍越南鄉間，對越戰愈來愈感幻滅，認為不可能取勝，接下來終生轉用在擁護新聞自由及反核運動。一九七一年他洩漏五角大廈文件，為此尼克森的國務卿季辛吉私下稱艾斯柏格為「全國最危險人物」。

洩漏五角大廈文件讓艾斯柏格成為美國史上最出名的吹哨者。他在三月電郵中寫道，自己一九六九年影印文件，認為可能餘生都得坐牢，但假如洩漏能加速終結越戰，那他欣然接受這個命運，而當時結束越戰看似不可能。

五角大廈文件由當時國防部長麥納馬拉一九六七年六月下令編寫，由七千頁歷史分析及佐證組成，揭露美國政府如何在四個總統任內祕密擴大在越南的角色。參戰高峰時曾有五十萬美國人到越南，最後有五萬八千多名美軍陣亡。

當時有卅多位學者協助整理列為極機密的五角大廈文件，艾斯柏格也在其中，他用手提箱把文件運出辦公室外影印，接洽紐約時報記者，在一九七一年六月十三日於該報頭版刊出第一則報導。華盛頓郵報隨後跟進。

尼克森政府聲請禁制令獲准，紐時、華郵一路上訴，最高法院以六票對三票准許繼續刊登。艾斯柏格雖遭控違反「間諜法」，求刑一一五年，但在政府非法蒐集證據曝光後，此案於一九七三年以審判無效落幕。