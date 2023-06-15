創金氏世界紀錄！斯里蘭卡軍醫切除801克「超巨大腎結石」

從「壞穆斯林」到「不放心人員」，漢族幹部使用雜草、疾病等來類比國家所欲根除的維吾爾人的思想，整個拘留營體系涉及了一個令人不安的去人性化過程（dehumanization）。我注意到書中有多位報導人認為自己並不怪營內工作人員，因為知道他們也受制於整個體系，但是也有許多被拘留者描述營區工作人員對待他們如同牲口（儘管他們可能彼此認識），一些被拘留者也用動物（例如羊）來比喻自己在營裡的狀態。這是一個極度艱難的處境，若我們暫且預設人性真有其內涵與範疇，再教育營體系讓我們對人性範疇的理解變得極為艱難，難以理解人是什麼。關於這樣去人性化過程與艱困，你會怎麼理解？

2023-06-15 09:36