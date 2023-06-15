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創金氏世界紀錄！斯里蘭卡軍醫切除801克「超巨大腎結石」
斯里蘭卡陸軍13日發表聲明說，一群軍醫本月初成功從一名62歲退役老兵身上取出長約13.372公分、重達801公克的腎結石，可謂世界最大的腎結石，創下金氏世界紀錄。
NDTV報導，根據現有金氏世界紀錄，2004年印度發現世界最大腎結石，長約13公分，而2008年在巴基斯坦發現了重達620克的最重腎結石。
金氏世界紀錄證實此一紀錄，稱最大腎結石長13.372公分，於2023年6月1日，從斯里蘭卡可倫坡的老兵康吉（Canistus Coonge）身上移除，並補充說，自2004年以來，13公分最大腎結石的紀錄就一直未被打破。
法新社報導，根據斯里蘭卡軍方說法，康吉向當地電視台Swarnavahini說，從2020年開始就有腹痛的毛病，吃藥也不見改善，直到最近照X光後才被告知要動手術，現在覺得一切正常。
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