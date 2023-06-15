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打靶變掃射 日自衛隊員2死

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本陸上自衛隊14日發生18歲「自衛官候補生」持槍射擊3名同袍事件，釀2死1傷慘劇 。圖／取自NHK
日本陸上自衛隊14日發生18歲「自衛官候補生」持槍射擊3名同袍事件，釀2死1傷慘劇 。圖／取自NHK

日本陸上自衛隊（ＪＧＳＤＦ）表示，位於岐阜市的陸上自衛隊射擊場十四日上午進行實彈射擊訓練時，發生十八歲「自衛官候補生」持槍掃射三名同袍事件，造成二人死亡一人受傷，行兇動機仍待釐清。

犯嫌已遭警方依殺人未遂罪嫌逮捕。岐阜縣警方表示，犯嫌身分為「自衛官候補生」，也就是為了成為自衛官正接受訓練的自衛隊員。

陸上自衛隊（陸自）表示，十四日上午九時零八分，陸自位於岐阜市的日野基本射擊場正在實施新隊員教育的實彈射擊訓練，十八歲自衛官候補生持槍朝三名隊員掃射。三名中彈隊員送往醫院救治，五十二歲和二十五歲的隊員宣告不治。

岐阜縣警方表示，犯嫌開槍二分鐘後被制伏，並坦承犯行。

事發現場距ＪＲ岐阜站東北方約五公里，附近也有住宅區和大學。「陸自」一九八四年也發生過類似事件，當時在山口駐屯地射擊場實施實彈射擊訓練時，有隊員持自動步槍掃射造成人員死傷。

自衛隊 殺人 日本

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